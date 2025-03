Plus de deux ans après leur sortie, Pokemon Ecarlate & Violet continuent de fédérer leur communauté ô combien fidèle. Nintendo et GameFreak animeront encore le duo de jeux en attendant l’arrivée de la relève, Pokémon ZA, attendue plus tard cette année sur Nintendo Switch. Les deux derniers épisodes en date continuent alors d’accueillir régulièrement des événements inédits, comme d’autres, plus fréquents, permettant d’attraper des créatures plus rares, voire surpuissantes. Comme après chaque Pokémon Day, les développeurs font les choses en grand depuis quelques semaines. Il va falloir se préparer minutieusement, car le raid de ce weekend va taper fort.

Un pokémon surpuissant à capturer dans Pokemon Ecarlate et Violet

Depuis quelques semaines maintenant, les ultimes évolutions des starters sont à l’honneur et dans leur forme la plus puissante. En parallèle de sa distribution de cadeaux régulière, GameFreak propose des activités pour les joueurs les plus expérimentés, pour ne pas dire les plus acharnés. Cette fois, c’est autour de Palmaval de donner du fil à retordre aux dresseurs en herbe à l’occasion d’un raid 7 étoiles. Jusqu'au 21 mars 2025 à 1h du matin, heure française, le starter pourra être affronté dans Pokemon Ecarlate & Violet. Mieux vaudra bien se préparer. Le bougre sera en effet au niveau 100 avec une Insigne Surpuissant à la clé, mais pas de grande surprise puisqu’il possèdera le type Téracristal Eau.

On rappelle que ce Palmaval surpuissant ne pourra être capturé qu’une seule fois par sauvegarde. Cependant, comme votre adversaire sera plus retors qu’à l’accoutumée, il n’y a aucune limite pour l’affronter. Vous aurez le droit à autant d’essais que nécessaire jusqu’à trouver l’équipe parfaite pour en venir à bout. Pour pouvoir accéder à ce Terraraid, vous devrez au préalable mettre à jour vos Actus Poké Portail et avoir terminé la quête principale de Pokemon Ecarlate ou Violet. Une connexion Internet sera ainsi obligatoire, mais vous n’aurez pas besoin d’un abonnement au Nintendo Switch Online évidemment. Voici la manipulation très simple à suivre :

Lancez Pokemon Ecarlate ou Violet

Ouvrez le menu Poké Portail

Allez dans l'onglet « Cadeau Mystère »

Cochez l'option « Recevoir les Actus Poké Portail »

Source : The Pokémon Company