Pokemon Ecarlate & Violet font une nouvelle fois des heureux avec une nouvelle distribution et l'annonce d'un autre cadeau qui arrivera quant à lui un peu plus tard.

Pokemon Ecarlate et Violet enchaînent les cadeaux ces derniers temps. Après nous avoir annoncé l’arrivée imminente d’une distribution pour marquer les championnats d’Asie, il est temps de passer aux choses sérieuses. La Pokemon Company vous offre dès maintenant un pokemon puissant et stratégique, et annonce également qu’un autre cadeau sera offert prochainement ! Elle n’est pas belle la vie de dresseur ?

Un nouveau Pokemon surpuissant offert pour Ecarlate & Violet

Depuis la sortie des deux derniers jeux Pokemon, la firme n’a eu de cesse d’offrir des cadeaux et des créatures puissantes. Souvent, c’est lors des compétitions d’ailleurs que des distributions exceptionnelles ont lieu. C’est le cas ici avec un Léviator particulièrement puissant, calqué sur celui utilisé par l’un des joueurs du championnat.

C’est donc un pokemon surpuissant et stratégique qui vous est offert aujourd’hui. Un Leviator taillé pour gagner, aux statistiques optimisées et aux attaques savamment réfléchies. À vous de voir maintenant comment vous pouvez l’intégrer dans votre équipe, si tant est que vous soyez du genre à jouer la compétition en ligne ou juste pour le plaisir d’avoir une équipe optimisée aux petits oignons.

Le Leviator offert pour Pokemon Ecarlate & Violet. Via X

Pour récupérer ce Léviator surpuissant, il suffit d’entrer le code ci-dessous en suivant les instructions un peu plus bas.

Code valide jusqu'au 30 juin : GYARAD0 S2023SG

Lancez le jeu

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez le code et vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Un autre cadeau arrive très bientôt !

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez que Pokemon Ecarlate & Violet vous offriront prochainement un autre pokemon via une distribution spéciale. Il s’agit cette fois du petit Coiffeton, un starter de type Eau. Ce dernier sera offert d’ici le 19 mai prochain et sera calqué sur celui utilisé par l’un des héros de l’anime Pokemon Horizon. Parfait pour les fans et les collectionneurs. Nous vous tiendrons informés lorsque la petite créature sera disponible.