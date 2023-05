Pokemon Ecarlate et Violet viennent d’annoncer l’arrivée imminente d’un nouveau pokemon très rare et plutôt fort. Cerise sur le cadeau, un cadeau gratuit est également offert à tous les dresseurs.

Les joueurs qui continuent d’arpenter Paldea le savent, il n’y a pas de meilleur endroit que les raids événementiels pour mettre la main sur des créatures rares et / ou puissantes dans Pokemon Ecarlate et Violet. Régulièrement, Gamefreak met son endgame à jour et ajoute de nouveaux pokemon dans ses raids 5 ou 7 étoiles. Dracaufeu, Pyrobut, Amphinobi et bien d’autres se sont déjà laissés approcher. Dans les prochaines semaines, une nouvelle créature très rare va faire son entrée. Sans compter que plusieurs petits cadeaux gratuits vous attendent dans la foulée.

Un nouveau Pokemon dans les raids 7 étoiles

Pour les prochains raids 7 étoiles événement du mois de mai, c’est donc Blindépine qu'il sera possible de capturer. L’ultime évolution de Marisson, pokemon starter de Pokemon X & Y. Comme bien souvent, non seulement cette nouvelle petite créature sera puissante, mais c’est également la seule façon de l’obtenir lui et ses sous-évolutions, dans Pokemon Ecarlate & Violet. Vous le savez, une fois n'est pas coutume, il faudra s'arranger pour être bien préparer avant de l'affronter et de tenter de l'ajouter à votre collection. Notez que ce Blindépine de type Plante et Combat, aura un Tératype Roche pour créer des combos uniques. Enfin, pour celles et ceux qui auraient raté l'occasion, sachez qu'il est toujours possible de tenter sa chance contre les deux pokemon légendaires paradoxe que son Serpente-Eau et Vert-De-Fer. Ces derniers quitteront bientôt Ecarlate et Violet, c'est donc le moment ou jamais.

Les pokemon à capturer en ce moment

Le Blindépine du raid 7 étoiles A capturer les week-end du 12 au 14 mai puis du 19 au 21 mai 2023

Les deux Pokemon légendaires paradoxe A capturer dans des raids spéciaux pour un temps limité



Blindépine - screenshot via serebii.net

Des cadeaux à récupérer gratuitement

En plus de ces pokemon, tous les joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet peuvent réclamer deux cadeaux gratuitement. Cependant, pour être éligible, il faut avoir participé au minimum à trois matchs en ligne durant la dernière saison de compétition. Si c'est le cas, vous pourrez alors vous rendre dans l'onglet multijoueur en ligne pour réclamer votre dû et mettre la main sur 10 000 points de ligues. En supplément, dans le cas où vous auriez lié votre compte Nintendo à Pokemon HOME, vous pourrez également réclamer un code unique pour récupérer un sac à dos Ultraball exclusif. Le code est à retrouver dans le menu de Pokemon HOME. Pour rappel, le logiciel ne sert pour le moment qu'à enregistrer les statistiques de vos performances en ligne. Une compatibilité totale est attendue prochainement.

D'ailleurs, si vous n'en n'avez pas déjà profité, sachez que plusieurs codes Cadeau Mystères sont encore disponibles. Ces derniers offre plusieurs objets utiles comme des soins, des pokéballs spéciales ou encore des bonbons d'xp pour faire évoluer vos pokemon rapidement.

Les récompenses à réclamer

10 000 points de ligue en récompense pour avoir joué 3 matchs lors de la dernière saison.

Un sac à dos Ultraball (code unique) si votre compte est lié à Pokemon HOME.

Codes valides jusqu'en octobre 2023 :

LEVELUP - offre 10 Bonbons Rares.

- offre 10 Bonbons Rares. REV1VE - offre 5 Rappel Max.

- offre 5 Rappel Max. CATCHBYBALL - offre un gros lot de pokéballs spéciales.

Comment utiliser les codes cadeaux mystères dans Pokemon Ecarlate & Violet ?