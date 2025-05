Tous les regards seront prochainement tournés vers Legendes ZA, mais d’ici là, pas question pour Pokemon Ecarlate & Violet de réduire la voilure. Le duo de jeux est parvenu à fédérer une communauté fidèle en offrant régulièrement des cadeaux, mais surtout en déployant des événements temporaires importants. Justement l’un d’entre eux est disponible dès maintenant et il va vous permettre de mettre la main sur des créatures rares.

Deux événements à ne pas rater dans Pokemon Ecarlate & Violet

En plus de sa distribution de cadeaux, GameFreak propose pléthore d’activités régulières pour occuper les dresseurs les plus acharnés. Jusqu’au 9 mai 2025 à 1h59 (heure française), les joueurs pourront ainsi participer à un Raid Téracristal spécial qui permettra de capturer un pokémon très rare. Cette fois, c’est donc Mordudor qui est à l’honneur sous sa forme coffre. Pas besoin alors de collecter des pièces à gogo contrairement à la méthode traditionnelle pour le capturer dans Pokemon Ecarlate & Violet. Pas besoin non plus d’être très expérimenté puisqu’il apparaîtra dans des raids de 1 à 5 étoiles, donc il sera largement accessible. Et si ça ne suffisait pas, il pourra même apparaître sous sa forme shiny… et ce n’est pas le seul.

Comme souvent, un raid Téracristal n’arrive jamais seul dans Pokemon Ecarlate & Violet. En parallèle, de nouvelles hordes seront de la partie. Jusqu'à la même date butoir, les Caninos, Tylton et Taupikeau apparaîtront massivement dans les différentes régions du jeu. Une fois n’est pas coutume, cet événement sera l’occasion de mettre la main sur leurs versions shiny, qui auront alors plus de chances d’apparaître. Voici l’emplacement des heureux élus de la semaine dans Pokemon Ecarlate & Violet :

Paldea (pour tous les joueurs) : Taupikeau.

(pour tous les joueurs) : Taupikeau. Septentria : Caninos.

: Caninos. Institut Myrtille : Tylton.

Pour pouvoir accéder à ces événements, vous devrez d’abord mettre à jour vos Actus Poké Portail et avoir terminé la quête principale de Pokemon Ecarlate ou Violet. Une connexion Internet sera ainsi obligatoire. Un abonnement au Nintendo Switch Online ne sera toutefois pas nécessaire, sauf si vous souhaitez prendre part à des raids en ligne. Voici la manipulation, qui est ultra simple :

Démarrez Pokemon Ecarlate & Violet sur Nintendo Switch

Assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour installée

Terminez le scénario principal ou rejoignez des dresseuses et dresseurs

Abonnez-vous au Nintendo Switch Online si vous participez aux raids avec d'autres joueuses et joueurs

Rendez-vous sur le menu Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Sélectionnez « Recevoir les Actus Poké Portail »

Source : Gamefreak