Les occasions d'obtenir des créatures dingues ne manquent pas dans Pokemon Ecarlate et Violet. Cependant, il arrive que certains cadeaux soient encore plus exceptionnelles que d'autres. C'est le cas avec cette nouvelle offre qui vous donne la possibilité de récupérer un, voire deux spécimens de légende pour votre partie. Compte tenu de leur rareté, il n'est pas dit que vous puissiez les trouver ailleurs. Ce serait donc dommage de passer à côté.

Des cadeaux exceptionnels pour Pokemon Ecarlate et Violet

Décidément, les joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet sont gâtés en ce moment. Alors que le dernier Fléau chromatique à récupérer après les raids estivaux vous attend via le système de Cadeau Mystère, une annonce vient de tomber pour les fans français. Vous allez pouvoir récupérer gratuitement les deux spécimens légendaires qui illustrent vos jaquettes de jeu, mais dans leur version shiny !

En effet, la chaîne de magasins Micromania-Zing vient de partager la grande nouvelle. Du 26 septembre au 15 octobre 2025, elle vous offre en exclusivité un un Miraidon et un Koraidon shiny. Ce sont donc des spécimens extrêmement rares qui vous sont respectivement offerts pour Pokemon Ecarlate et Violet. De fait, il est quasiment impossible de les rencontrer dans leur version chromatique dans le jeu. De plus, ils vous sont distribués dans une Mémoire Ball, équipés d'un Ruban Classique et dotés de trois IV de 31 points.

© Micromania-Zing.

La démarche est très simple pour récupérer un Koraidon et un Miraidon shiny pour Pokemon Ecarlate et Violet. Il suffit de vous rendre dans un magasin Micromania pendant la durée de l'offre, muni de votre console Nintendo Switch ou Switch 2. Il faut qu'au moins l'une des deux versions soit installée dessus et que vous présentiez l'icône à un vendeur. Ensuite, il vous imprimera un code pour recevoir votre exemplaire. Enfin, il ne reste plus qu'à le rentrer dans votre partie comme suit :

Lancez votre partie de Pokemon Ecarlate ou Violet.

Depuis le menu principal, ouvrez le « Poké Portail ».

Puis, rendez-vous dans « Cadeaux Mystère » et sélectionnez « Via un code ».

» et sélectionnez « Via un code ». Rentrez le code qui vous a été donné par Micromania et votre Pokémon shiny rejoindra votre équipe.