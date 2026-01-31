Prochainement, The Pokémon Company lèvera le voile sur la dixième génération de Pokemon. La rumeur veut qu’elle marque un tournant dans la licence, notamment avec des graphismes améliorés par rapport aux épisodes précédents, demande pressante des joueurs et des dans. Mais avant de découvrir ce que le géant nous réserve pour célébrer les 30 ans de la saga, Pokemon Ecarlate & Violet continuent leur bonhomme de chemin. Dès aujourd’hui, un nouveau raid redoutable est disponible, mettant une fois de plus en avant une créature très appréciée des fans, dans une version surpuissante.

Un Méganium surpuissant dans Pokemon Ecarlate & Violet

Après les starters de la première génération, place à ceux de la seconde. Depuis plus de trois semaines, le duo de jeux met à l’honneur les pokémon les plus iconiques des premiers opus lors de raids Terracristal 7 étoiles. Du vendredi 30 janvier au 6 février 2026, c’est donc Méganium qui entre en scène, cette fois avec le type Téracristal Psy. Il faudra être bien préparé avant d’affronter l’évolution ultime de Germignon, car c’est un adversaire redoutable, comme en témoigne son insigne surpuissant. Voici, dans le détail, les statistiques de ce nouveau raid de Pokemon Ecarlate & Violet :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Psy

: Psy Chromatique : Jamais

: Jamais Capturable : Une seule fois

: Une seule fois Insigne : Surpuissant

: Surpuissant Attaques : Canon Graine Psykoud'Boul Big Splash Malédiction Protection Mur Lumière Piétisol

:

Comme ces dernières semaines, ce nouveau raid de Pokemon Ecarlate & Violet nécessitera très certainement que vous appeliez des renforts. Dans ce cas, il faudra s’assurer d’avoir un abonnement au Nintendo Switch Online valide au préalable, puisqu’il est impératif pour affronter ce Méganium surpuissant à plusieurs. On rappelle, comme toujours, qu’il ne pourra être capturé qu’une seule fois, mais pourra être combattu autant de fois que nécessaire. Voici dans le détail la marche à suivre pour activer les raids 7 étoile dans Pokemon Ecarlate & Violet :

Lancez Pokemon Ecarlate ou Violet

Ouvrez le menu Poké Portail

Assurez-vous d'avoir terminé la quête principale

Allez dans l'onglet « Cadeau Mystère »

Cochez l'option « Recevoir les Actus Poké Portail »

Source : The Pokemon Company