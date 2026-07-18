Pokemon Ecarlate & Violet propose un nouveau pokemon à capturer dans un raid 7 étoiles mais aussi une apparition massive qui pourra vous permettre d'attraper un maximum de Shiny.

Comme prévu, Pokemon Ecarlate & Violet vous propose un Magicarpe très spécial dans son nouveau raid du moment. S'il ne paie pas de mine, ce pokemon spécial a un type téracristal Dragon. Enfin, vous pourrez tenter de partir en chasse aux Shiny avec l'apparition massive de pokemon de type Eau un peu partout dans Paldea. Les détenteurs des DLC auront également droit à des créatures supplémentaires. Comme toujours pour profiter de ces évènements, pensez mettez à jour votre jeu, ainsi que les actus dans : Poké Portail > Cadeau Mystère > Recevoir les actus Poke Portail.

Un Magicarpe unique en son genre à capturer dans Pokemon Ecarlate & Violet

Après le Clamiral, c'est au tour d'un nouveau pokemon Eau de prendre la relève. Le Magicarpe Téracristal Dragon fait partie de ces raids qui semblent anodins à première vue, mais qui réservent quelques surprises une fois sa téracristallisation activée. Sous sa forme classique, ce pokemon reste peu redoutable et se laisse facilement vaincre avec des attaques de type Electrik ou Plante. Les choses vont se corser légèrement lorsqu'il se transformera et deviendra de type Dragon, ses résistances changent et il sera nécessaire de s'adapter. Dans cette configuration, vous pouvez utiliser des compétences de type Glace, Fée ou Dragon.

Notez que vous ne pourrez capturer ce Magicarpe qu'une seule fois par raid et par compte. En revanche, vous pouvez l'affronter plusieurs fois pour récupérer d'autres récompenses comme des Bonbons Exp, ou des boosts pour améliorer les statistiques de votre équipe.

Comment vaincre le Magicarpe du raid 7 étoiles ?

Les types Electrik et Plante sont efficaces lorsqu'il a sa forme normale.

Les types Glace, Fée et Dragon sont redoutables contre sa téracristallisation de type Dragon.

De nouvelles apparitions massive pour capturer facilement des Shiny

Autre rendez-vous à ne pas manquer dans les prochains jours sur Pokemon Ecarlate & Violet : les apparitions massives qui seront actives du 17 juillet au 6 août 2026. Cet événement est l'un des meilleurs moyens pour compléter son pokédex, mais surtout sa collection de pokemon shiny, les formes les plus rares. Cette fois, ce sont les Pokémon de type Eau qui seront à l'honneur. Plus d'une dizaine de pokemon apparaitront dans Paldea, mais aussi dans les régions exclusives aux DLC.

Les pokemon à capturer à Paldea et au Lac Asrol

Lac Asrol Oyacata Nigirigon Forme Courbée, Affalée et Raide Délestin



Paldea Psykokwak Ramoloss



Apparitions exclusives aux DLC

Septentria (DLC) Barpau Bargantua Motif Blanc

Institut Myrtille (DLC) Lokhlass



Comment capturer des Shiny efficacement dans Pokemon Ecarlate & Violet ?

Les apparitions massives sont le moyen le plus simple pour capturer des pokemon shiny. La technique est facile puisqu'il suffit de combattre les pokemon à la chaîne. L'idée est de sans cesse rafraîchir l'apparition de la horde, ce qui augmente naturellement les chances d'avoir un chromatique. De base, il y a 1 chance sur 4096 de rencontrer un shiny. Il est possible d'augmenter vos chances à 1 chance sur 512 en utilisant le Charme Chroma durant les apparitions massives.