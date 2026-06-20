Pokemon Ecarlate & Violet seront bientôt de l'histoire ancienne avec l'arrivée prochaine de Pokemon Vents & Vagues prévu pour l'année prochaine. Pour le moment les jeux continuent toutefois de faire le tour de leurs starters en proposant un nouveau Pokémon surpuissant dans un raid Téracristal noir.

Un nouveau pokemon surpuissant à capture dès maintenant dans Ecarlate & Violet

Après Gorythmic, c'est au tour de Lézargus de faire son grand retour, ultime évolution de Larméléon, petite créature de départ de Pokemon Épée & Bouclier. De type Eau, Lézargus est un pokemon déjà plutôt utile et puissant qui est ici encore plus performant dans ce nouveau raid Teracristal. Comme c'est souvent le cas, il ne sera possible de le capturer qu'une seule et unique fois pour l'ajouter à sa collection. Ce nouveau raid 7 étoiles sera disponible pendant une grosse semaine à partir du 19 juin jusqu'au vendredi 26 juin 2026 à 1h59 pétante.

Comme tous les autres, ce raid est un véritable challenge et demandera d'utiliser de puissants pokemon et de collaborer au mieux avec des coéquipiers. On vous conseillera ici un pokemon plutôt de type Electrik avec pourquoi pas une attaque de feu comme Poing de Feu afin de faire un maximum de dégats lorsqu'il a son type Glace lors de la Teracristalisation. Outre la possibilité de le capturer, sachez que vous pourrez aussi mettre la main sur de très nombreux objets utiles comme des Bonbons Exp, des Tera-Eclat ou encore des Morceaux d'Étoiles et de quoi booster les statistiques de vos pokemon.

Caputre du Lezargus via ©Serebii

Les détails du Lezargus surpuissant du raid 7 étoiles

Niveau : 100

: 100 Talent : Sniper

: Sniper Attaque : Larme à l'Oeil Vibroscur Tir de Précision Blizzard Brume Chute de neige

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Pour accéder à ce nouveau raid Téracristal de Pokemon Ecarlate & Violet, il faudra mettre à jour les Actus Poke Portail. En temps normal, c'est automatique, mais au cas où ça ne serait pas le cas, vous pouvez le faire manuellement. Rendez-vous donc dans les menus du jeu en suivant ces brèves étapes : Poke Portail > Cadeau Mystère > Recevoir les Actus Poke Portail.