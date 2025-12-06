L’appel est lancé aux dresseurs les plus expérimentés ou ceux à en devenir. Pokemon Ecarlate et Violet viennent de lancer un nouvel événement qui permettra de mettre la main sur un pokémon surpuissant et très rare.

Sorti en octobre dernier, Pokemon ZA occupe encore toutes les conversations au sein de la communauté. Pourtant, Game Freak n’oublie pas ses prédécesseurs et continue d’animer Pokemon Ecarlate & Violet avec divers événements. Le duo de jeux conserve en effet une base de joueurs fidèles, toujours prêts à répondre à l’appel dès qu’il s’agit de capturer un monstre hors du commun. Ils continuent donc de recevoir des événements, certains récurrents, d’autres inédits, et l’un d’eux est disponible ce weekend. Il va encore falloir bien se préparer pour capturer ce Pokémon rare et redoutablement puissant.

Un pokémon surpuissant à capturer dans Pokemon Ecarlate et Violet

Ce petit chenapan de Lanssorien, maître du camouflage, peut rendre son corps transparent pour échapper au regard des dresseurs les plus expérimentés. Mais cette fois, il ne se cachera pas. Jusqu’au dimanche 7 décembre à 23h59, puis de nouveau du 12 au 14 décembre 2025, ce pokémon sera au centre de nouveaux raids Téracristal 7 étoiles, lors desquels il possèdera le type Téracristal Dragon Autant dire que les joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet vont devoir être bien préparés avant d’aller l’affronter, car ce Lanssorien n’est pas du genre à se laisser capturer facilement, comme en témoigne son Insigne Surpuissant. Voici en détail ses statistiques :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Dragon

: Dragon Insigne : Insigne Surpuissant

: Insigne Surpuissant Talent : Corps Maudit

: Corps Maudit Nature : Doux

: Doux Attaques : Draco-Flèches Ball'Ombre Acrobatie Lance-Flammes Danse Draco Abattage

:

Ce nouveau raid 7 étoiles dans Pokemon Ecarlate & Violet risque de nécessiter un peu d’aide, qu'elle vienne d’inconnus ou d’amis, pour en venir à bout. En effet, ce Lanssorien shiny a des PV multipliés par 35 et réduit considérablement les dégâts qu’il subit tant que son bouclier est actif. Rappelons qu'un abonnement au Nintendo Switch Online est obligatoire l’affronter en coop, et bien que ce raid puisse être tenté plusieurs fois, ce Lanssorien shiny ne pourra être capturé qu'une seule fois. Pour accéder à cet événement, vous devrez d'abord mettre à jour vos Actus Poké Portail et avoir terminé la quête principale de Pokemon Ecarlate ou Violet. Voici la procédure à suivre, qui n’a rien de compliqué :

Lancez Pokemon Ecarlate ou Violet

Ouvrez le menu Poké Portail

Allez dans l'onglet « Cadeau Mystère »

Cochez l'option « Recevoir les Actus Poké Portail »

Source : Pokemon Company