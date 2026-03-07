Pokemon Ecarlate & Violet propose à ses dresseurs d'affronter et de capturer un nouveau pokemon surpuissant pour une durée limitée. Attention, soyez bien préparés !

Pokemon Vents & Vagues n'arriveront pas avant 2027, ce qui laisse encore le temps aux précédents jeux d'en profiter un maximum. Pour autant, Pokemon Écarlate & Violet a décidé de mettre à mort l'une de ses fonctionnalités pourtant encore très utilisée. Petit à petit, les deux jeux tirent leur révérence, après près de quatre ans de bons et loyaux services. Mais avant ça, les dresseurs pourront une fois de plus compléter leur Pokédex avec un nouveau Pokemon surpuissant, disponible pour un temps limité.

Un pokemon surpuissant dans le raid 7 étoiles d'Ecarlate & Violet

Il ne s'agit pas d'un Pokemon stratégique offert sans effort cette fois, mais bien d'un nouveau raid 7 étoiles, la difficulté maximale. Du 6 au 13 mars, les joueurs de Pokemon Écarlate & Violet pourront tenter de combattre et d'attraper un Laggron, évolution ultime de Gobou, starter de Pokemon Rubis & Saphir. Comme d'habitude, il faudra bien être préparé pour l'affronter puisque cette créature ne se laissera assurément pas faire. Fort de son double type eau et sol, il résiste à l'électricité. Toutefois, il prendra d'énormes dégâts de type plante car ses attaques seront 4 fois plus fortes du à sa double faiblesse. Il n'en reste pas moins que cette créature est un adversaire coriace, raid 7 étoiles oblige, et son type Téracristal de type poison risque de poser problème à vos Pokemon du type plante justement, à moins que ces derniers soient de double type également, à l'instar de Florizarre, Rafflesia, ou encore Empiflor pour ne citer qu'eux.

Capture via Serebii.

Caractéristiques de Laggron dans le raid 7 étoiles du 6 au 13 mars 2026

Niveau : 100

: 100 Type : Eau / Sol

: Eau / Sol Téracristal : Poison

: Poison Talent : Moiteur

: Moiteur Attaques : Hydrocanon Cradovague Ocroupi Séisme Aqua-Brèche Bâillement

:

Comme pour tous les raids Cristal Noir 7 étoiles, vous pourrez affronter le Pokemon à plusieurs, mais il faudra impérativement avoir terminé l'histoire principale. Notez par ailleurs que Laggron ne pourra être capturé qu'une seule fois par copie de jeu. Vous pourrez tout de même l'affronter plusieurs fois pour récupérer un maximum de récompenses et aider vos alliés.