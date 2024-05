Les joueurs de Pokemon Écarlate et Violet ont de quoi se réjouir avec l'arrivée d'un nouvel événement de raid Téracristal 7 étoiles. Jusqu'au 2 juin, les dresseurs pourront découvrir un nouveau défi. Comme toujours, c'est une bonne occasion d'avoir un Pokemon rare dans sa collec. Et de tout simplement se faire plaisir. Voilà ce qu'il faut savoir.

Un pokemon très puissant et hyper apprécié arrive dans les raids !

Comme le rapporte le site Serebii.net, cet événement offre une occasion exclusive de capturer un Laggron avec la Marque Suprême, une caractéristique qui le distingue comme un Pokémon exceptionnel. Contrairement aux autres raids standards, ce Laggron ne peut être capturé qu'une seule fois par joueur. Cependant, les participants peuvent continuer à relever le défi pour obtenir diverses récompenses sans pouvoir recapturer le Pokémon. Vous ne pouvez donc pas être réellement perdant et vous avez toujours quelque chose à vous mettre sous la dent.

Pour ceux qui cherchent à enrichir leur collection sans utiliser Pokémon HOME ou acheter le DLC Trésors Enfouis de la Zone Zéro, cet événement est la seule méthode légitime pour obtenir Laggron dans Pokémon Écarlate et Violet. Cela rappelle les précédents raids des Pokémon de départ puissants, où des opportunités similaires étaient offertes.

Une créature également très rare !

Ce raid Téracristal est une opportunité à ne pas manquer pour les collectionneurs et les dresseurs en quête de nouveaux défis. Préparez-vous bien avant de tenter votre chance pour capturer ce Laggron unique capturable qu'une seule fois ! Cet évènement n'est accessible que via les Portails de raid crystal noirs, dispo après avoir fini le jeu une première fois. LAggron sera quant à lui disponible du 31 mai 2024 au 3 juin 2024 (2h00). Il reviendra par la suite du 7 juin 2024 (02h00) au 10 juin 2024 (01h59)

Pour rappel, Laggron est la forme évoluée de Flobio et constitue la dernière évolution de Gobou, l'un des Pokemon de départ de la région de Hoenn. Avec son double type Eau et Sol, Laggron est un puissant combattant. Il resiste à de nombreux types et doté de capacités offensives et défensives impressionnantes. En combat, Laggron est souvent utilisé pour sa capacité à résister à des attaques puissantes tout en infligeant des dégâts conséquents. Sa polyvalence et son endurance en font un atout précieux pour de nombreux dresseurs.