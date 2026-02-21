Pokémon Écarlate et Violet a encore un beau cadeau totalement gratuit à offrir à ses joueuses et joueurs. Seulement, il va falloir se hâter pour en profiter.

Avec les récentes annonces, tout le monde s'affole pour les 30 ans de la franchise Pokemon. Cela dit, il ne faudrait pas en oublier les rendez-vous habituels. Nintendo et Game Freak ne dérogent pas à leur routine hebdomadaire. Ainsi, un nouvel événement spécial a démarré dans Écarlate & Violet. C'est l'occasion pour les dresseuses et dresseurs du monde entier de se saisir de leurs Poké Ball pour capturer un spécimen aussi important que surpuissant.

De nouveaux raids dans Pokemon Ecarlate & Violet

Comme chaque week-end, Game Freak lance un événement communautaire général dans Pokemon Ecarlate et Violet. Cette fois-ci, il s'agit à nouveau d'une vague de raids Téracristal 7 étoiles du 20 au 26 février (23h59 dernier délai). Ainsi, après Typhlosion, c'est au tour d'un autre starter évolué d'être au centre de l'attention. En l'occurrence, le studio jeté son dévolu sur Junkgo, la forme finale d'Arcko, le starter plante de la troisième génération.

Vous avez donc une semaine entière pour vous lancer dans cette bataille. Les raids 7 étoiles de Pokemon Ecarlate et Violet sont généralement intenses, mais le jeu en vaut la chandelle. Deux ans après un premier événement du genre, Jungko revient à nouveau avec un insigne Surpuissant. De même, comme en 2024, il est doté du type Téracristal Dragon. Voilà un mélange on ne peut plus prometteur vu son profil :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Dragon

: Dragon Nature : Pressé

: Pressé Talent : Délestage

: Délestage Chromatique : Jamais

: Jamais Capturable : Une seule fois par sauvegarde

: Une seule fois par sauvegarde Insigne : Surpuissant

: Surpuissant Attaques : Lame Feuille Abattage Danse Draco Poing Éclair

:

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

Étant donné leur caractère exceptionnel, les raids Téracristal 7 étoiles demandent certains prérequis. Pour y participer, vous devait avoir terminé l'histoire principale de Pokemon Ecarlate ou Violet et effectué quelques missions au-delà. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours vous rabattre sur une autre solution : rejoindre un groupe de joueurs et joueuses qui rempli cette condition.

Aussi, comme ces raids dépendent des fonctionnalités en ligne, assurez-vous bien que votre console Nintendo Switch 2 ou antérieure est bien connectée à internet. Lorsque c'est le cas, vous n'avez plus qu'à lancer votre partie sur Pokemon Ecarlate ou Pokemon Violet et suivre la procédure :

Depuis le menu principal, ouvrez le Poké Portail .

. Continuez dans la section Cadeaux Mystère .

. Sélectionnez l'option « Recevoir les actus Poké Portail ».

». Relancez le jeu et lancez votre partie pour tenter votre chance face au Jungko Téracristal dans les raids.