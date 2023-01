Pokemon Ecarlate et Violet continuent de gâter leurs fans avec de nouveaux événements. Et en attendant le gros patch, le jeu accueille un nouveau Pokemon.

Depuis sa sortie, le duo Pokemon Ecarlate et Violet ne cessent d’offrir aux joueurs l’opportunité de capturer des Pokemon exclusifs dans des événements end game avec les raids. Une fonctionnalité inédite qui a intégré la licence en même temps que la neuvième génération de petits monstres et qui compte désormais de très nombreux addicts, prêt à tout pour mettre la main sur de nouveaux Pokemon. Et en attendant le très gros patch attendu le mois prochain, qui devrait corriger de nombreux bugs et amener de nouvelles fonctionnalités, un nouvel événement sera bientôt proposé.

Un nouveau raid pour Pokemon Ecarlate et Violet

Après Dracaufeu ou encore Dracolosse, c’est un autre Pokemon très apprécié des fans qui arrivera prochainement dans un raid 7 étoiles particulièrement difficile et faisable en coopération jusqu’à quatre joueurs.

Il s’agit d’Amphinobi, l’évolution de Grenousse, le starter de Pokemon X et Y.

Contrairement à l’original, cet Amphinobi spécial profitera de la Teracristalisation Poison (en plus de son double type Eau / Ténèbre) et il sera disponible durant un temps limité dans un raid 7 étoiles qui s’annonce d’ores et déjà corsé.

Vous pourrez tenter votre chance une première fois du 27 au 29 janvier et une seconde du 10 au 12 février prochain. Passé ces périodes, le raid sera inaccessible. Notez également que c’est actuellement la seule façon de capturer un Amphinobi dans Pokemon Ecarlate et Violet.

Amphinobi dans la série Pokemon

Comme tous les raids de ce calibre, ce nouvel événement vous demandera une équipe de haut niveau bien optimisé pour vous faciliter la tâche. Idéalement, avoir des coéquipiers capables de travailler en équipe et utiliser de bonnes synergies est un vrai plus.

En supplément, des raids 4 et 5 étoiles seront également proposés du 20 au 22 janvier. Les joueurs de Pokemon Ecarlate pourront y capturer un Baudrive, tandis que ceux ayant opté pour Pokemon Violet devront affronter un Magirêve.