Apprêtez-vous à affronter et capture un Ekaïser Teracristal combat avec les nouveaux raids 7 étoiles de Pokemon Ecarlate et Violet. On vous dit tout sur ce spécimen surpuissant.

Pokemon Ecarlate et Violet poursuit ses raids Teracristal en attendant la Gen 10. Plus d'un an après sa dernière apparition dans ces événements hebdomadaire, Ekaïser fait son retour. Si vous ne l'avez encore jamais capturé, c'est une occasion à saisir, car il n'est pas garantit qu'on le revoit par la suite. On vous donne tous les détails.

Pokemon Ecarlate et Violet vous offre un Ekaiser Teracristal Combat

Game Freak a l'air bien décidé de maintenir son rythme de raids Teracristal comme à son habitude d'ici au lancemnet des versions Vent et Vagues. En ce sens, Pokemon Ecarlate et Violet relance leur événement traditionnel du 13 au 20 novembre (00h59). En relevant le défi, vous vous confronterez cette fois à un Ekaïser porteur de l'insigne Surpuissant.

Lancez-vous alors dans ce raid 7 étoiles de Pokemon Ecarlate et Violet pour tenter de capturer Ekaïser teracristal Combat. Si vous l'avez déjà sur votre sauvegarde, vous ne pourrez pas l'attraper à nouveau. Cela dit, d'autres récompenses sont à gagner en participant aux matchs, comme des téra-éclats. C'est donc une belle opportunité à saisir pour les amateurs de défis. Autrement, voici ce qui vous attend avec ce spécimen :

Détails ▪︎ Niveau 100

▪︎ Type téracristal Combat

▪︎ Insigne Surpuissant

▪︎ Talent Anti-bruit Attaques ▪︎ Close combat

▪︎ Draco-griffe

▪︎ Tête de fer

▪︎ Bang sonique

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak

Les raids Teracristal 7 étoiles sont loin d'être une promenade de santé dans Pokemon Ecarlate et Violet. On a donc quelques conseils pour vous aider à l'emporter sur cet Ekaïser surpuissant. D'abord, il est clair que se lancer dans la bataille avec un Flagadoss teracristal psy est la meilleure stratégie. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez miser sur les pokémon résistants aux attaques physiques. Enfin, pour un combat en multi, vous mettrez toutes les chances de votre côté avec des spécimens capables d'intimider l'ennemi, comme Arcanin et Étouraptor, ou de le paralyser, à l'instar de Deussolourdo. Maintenant, à vous de jouer !

© Boramy

Avant d'espérer mettre la main sur Ekaïser teracristal combat, vous devez pouvoir accéder aux raids 7 étoiles. Or, pour ce faire, il faut avoir terminé l'histoire principale de Pokemon Ecarlate et Violet. Du moins, si vous voulez partir dans la bataille en solo. Autrement, vous pouvez encore rejoindre un groupe en multijoueur. Si c'est bon pour vous, assurez-vous simplement que votre console Nintendo Switch ou Switch 2 est connectée à Internet, puis suivez la méthode habituelle :

Lancez le jeu Pokémon Écarlate ou Pokemon Violet.

Depuis le menu principal, poursuivez dans Poké Portail .

. Sélectionnez Cadeaux Mystère .

. Puis « Recevoir les actus Poké Portail ».

». Acceptez en choisissant « via Internet ».