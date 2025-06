Une fois n’est pas coutume, Pokemon Ecarlate et Violet font de nombreux heureux. Les cadeaux et événements intéressants sont légion depuis la sortie des jeux il y a déjà 2 ans de ça. Entre les distributions, comme ici, les raids, les apparitions massives et les cadeaux à gogo… les joueurs sont bichonnés, et ce très régulièrement. En ce moment, c’est un pokemon à la fois rare et très puissant qui est offert, mais il ne faut pas traîner puisque la distribution est à durée limitée.

Un pokemon surpuissant gratuit à récupérer dès maintenant

Si la plupart du temps les pokemon des évènements sont rares ou simplement puissants, notamment dans les raids 7 étoiles, certaines distributions vont encore plus loin en donnant des pokemon dits stratégiques. On parle ici de pokemon absolument parfait dont les statistiques, l’objet porté et les compétences sont spécialement conçus pour la gagne. Il s’agit en général de petits monstres calqués sur des créatures utilisées par les joueurs pros lors des compétitions officielles. On est donc dans le très haut du panier. C’est ce que nous propose en ce moment la Pokemon Compagnie avec un Porygon2 stratégique aussi rare que surpuissant. Le monstre de poche est inspiré par celui utilisé par le joueur Juyong Hong, champion de la Pokemon Trainer’s Cup en 2024.

Ce Porygon2 a donc tous ses points de statistiques parfaitement calibrés. Son kit est conçu pour être aussi offensif que défensif et il devrait assez facilement se trouver une place dans votre équipe. Pour récupérer ce pokemon gratuit, il suffit d’entrer le code suivant : N01SUPP0RTPTC24

Stats du Porygon2 stratégique offert :

Niveau : 50

Nature : Discret

Talent : Télécharge

Objet : Evoluroc

Attaques : Laser Glace, Soin, Distorsion, Téra Explosion

Comment entrer un code cadeau dans Ecarlate et Violet ?

Code valide jusqu'au 9 juin 2025 : N01 SUPP0RT PTC24

Lancez le jeu

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez le code et vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

source : pokemon company