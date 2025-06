Un pokémon gratuit est actuellement distribué dans Pokemon Ecarlate & Violet, et vous n'avez rien à faire ou presque. Il faut quand même lancer le jeu, aller dans les menus, puis chercher « Recevoir un Cadeaux mystère » et enfin « via un code ». De là, vous devez entrer « NA1C25C0NPER1SH » pour ajouter un Felinferno de niveau 50 à votre collection. Pour l'autre créature offerte, il faudra en revanche impérativement jouer et remporter une bataille au sommet comme souvent. Voici ce qui vous attend.

Un nouveau pokémon à chasser dans Pokemon Ecarlate & Violet

Si vous convoitez le Felinferno de niveau 50 dans Pokemon Ecarlate & Violet, vous avez jusqu'à ce samedi 21 juin 2025 à 1h59 (heure française) pour utiliser le code « NA1C25C0NPER1SH » en jeu. Dès maintenant et jusqu'au lundi 23 juin 2025 à 1h59 (heure française), vous pouvez prendre part à un nouveau raid Téracristal 7 étoiles pour attraper un pokémon surpuissant : Glaivodo. Une créature qui possède le type Téracristal Glace et l'Insigne Surpuissant. Comme à chaque fois, il y a des règles et vous ne pourrez pas passer outre.

Si vous avez obtenu le Glaivodo spécial au cours d'une précédente chasse dans Pokemon Ecarlate & Violet, il ne sera pas possible de le capturer à l'occasion de ce raid Téracristal 7 étoiles. Toutefois, si vous relancez le raid, vous pourrez débloquer d'autres récompenses comme à chaque fois. « Tout au long de l’évènement, ce Glaivodo possédera les mêmes caractéristiques (insigne, talent et capacités), quel que soit le moment de sa capture ». Si vous n'êtes pas disponible pendant cette période, le raid Téracristal 7 étoiles de Glaivodo sera de retour entre le vendredi 27 juin 2025 à 1h00 (heure française) et le lundi 30 juin 2025 à 1h59 (heure française).

Comment participer au raid Téracristal 7 étoiles pour ajouter Glaivodo au pokédex de Pokemon Ecarlate & Violet ? On vous explique les démarches ci-dessous :

Lancez Pokémon Écarlate & Violet sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2

Vérifiez qu'il soit à jour

Bouclez le scénario principal ou rejoignez des dresseuses et dresseurs

Abonnez-vous au Nintendo Switch Online si vous participez au raid avec d'autres joueuses et joueurs

Allez sur le menu Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Sélectionnez « Recevoir les Actus Poké Portail »

Et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre à l'épreuve vos talent de dresseur ou dresseuse !

Faites très vite donc si vous voulez avoir une chance d'obtenir ce Glaivodo spécial.

Source : site officiel.