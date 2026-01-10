Commencez l'année comme il se doit grâce à un nouveau spécimen surpuissant à capturer rapidement dans Pokémon Écarlate et Violet, sur Nintendo Switch 1 et 2.

Le premier véritable événement de Pokemon Écarlate & Violet vient tout juste de démarrer. Une fois n'est pas coutume, cela vous donne l'opportunité de capturer une créature dotée de l'insigne Surpuissant. Qui plus est, celle-ci est particulièrement emblématique de la franchise et laisse déjà envisager qui lui succédera pour les prochaines festivités du genre. Les fans vont adorer.

Pokemon Ecarlate et Violet se la joue à l'ancienne pour le nouvel événement

Après les pokémon Paradoxe du dernier raid, les version Pokemon Écarlate et Violet se mettent à l'heure de 2026. Plus exactement, Game Freak semble prêt à fêter un grand anniversaire cette année : celui des 30 ans de la franchise. Le studio le démontre avec le nouvel événement qui vient tout juste de commencer et le spécimen en vedette.

Comme chaque week-end, une nouvelle vague de raids événementiels 7 étoiles est accessible dans Pokemon Écarlate et Violet. Pour cette première salve de 2026, Game Freak vous met au défi de capture un spécimen on ne peut plus symbolique. Il s'agit d'un Florizarre de type Téracristal Sol, doté de l'insigne Surpuissant.

Ainsi, du 9 au 15 janvier 2026, vous allez pouvoir ajouter à votre équipe l'évolution du starter de première génération Bulbizarre dans Pokemon Écarlate et Violet. Plus encore, Florizarre est l'emblème de la version verte, soit le tout premier jeu de la franchise, au même titre que les versions bleue et rouge. On ne serait alors pas surpris que les prochains raids mettent à l'honneur Tortank et même Dracaufeu, évolutions des autres starters 1G.

Avant toute chose, l'accès aux raids Téracristal 7 étoiles est réservé aux personnes ayant terminé l'histoire de Pokemon Écarlate ou Violet. Si ce n'est pas votre cas, vous devrez rejoindre le raid d'autres joueurs en ligne. Notez en passant que, dans un cas comme dans l'autre, vous devez vous assurer que votre console Nintendo Switch ou Switch 2 est bien connectée à internet pour y avoir accès. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à suivre la procédure :

Lancez le jeu Pokémon Écarlate ou Violet ;

Rendez-vous dans le Poké Portail ;

Choisissez « Cadeaux Mystère » ;

» ; Sélectionnez ensuite « Recevoir les Actus Portail ».

Une fois que vous avez suivi ces étapes, vous pouvez redémarrer votre jeu. Lancez ensuite votre partie de Pokemon Écarlate ou Violet et rendez-vous au cristal noir. En interagissant avec lui, le combat en équipe débutera alors. À vous alors de faire preuve de votre savoir-faire pour capturer ce Florizarre Surpuissant et remporter d'autres récompenses telles que des Bonbons Exp ou des Téra-Éclats Psy.