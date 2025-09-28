Il est temps de rallumer en vitesse votre Nintendo Switch pour récupérer gratuitement des spécimens extra-rares dans Pokemon Ecarlate et Violet. Le temps est compté.

Après des semaines de combats acharnés et d'unité de la communauté, Pokemon Ecarlate et Violet récompense tout le monde ! De très beaux cadeaux vous attendent. Ils sont très rares, mais ne vous attendront pas éternellement. Il faut donc vous hâter pour pouvoir les ajouter à votre équipe qui brillera ensuite de mille éclats.

Récupérez-les tous dans Pokemon Ecarlate et Violet

Les cadeaux pleuvent à tout-va dans Pokemon Ecarlate et Violet. Hier a commencé la distribution nationale de Miraidon et Koraidon shiny en partenariat avec Micromania-Zing. Mais, ce ne sont pas les seules raretés à s'offrir aux joueuses et joueurs en ce moment. Mais il ne vous reste plus beaucoup de temps pour récupérer les quatre spécimens chromatiques pour lesquels vous avez durement combattu cet été.

Rappelez-vous, Pokemon Ecarlate et Violet a organisé une vague de raids Téra-cristal exceptionnel du mois d'août jusqu'à la mi-septembre. Vous avez pu affronter un à un quatre Fléaux chromatiques, mais remporter la victoire ne signifiait pas que vous les obteniez immédiatement. Non, Game Freak a mis au défi toute la communauté afin que les efforts communs paient ! Et ils ont payé.

Plus d'un million de victoires ont été cumulées pour chacun des Fléaux chromatiques. Cela signifie que vous pouvez les recevoir tous les quatre par voie de Cadeau Mystère. Chongjian, Baojian, Dinglu et Yuyu shiny n'attendent plus qu'une chose : que vous les réclamiez. Ils rejoindront directement votre équipe une fois cela fait. Mais dépêchez-vous, car l'offre n'est valable que jusqu'au 30 septembre, 23h59.

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

Rien de plus simple que d'obtenir du contenu gratuit par Cadeau Mystère dans Pokemon Ecarlate et Violet ! Munissez-vous de votre console Nintendo Switch 1 ou Switch 2 et assurez-vous qu'elle est bien connectée à internet. Une fois que c'est bon, lancez-votre partie et procédez ainsi :

Depuis le menu principal, allez dans « Poké Portail ».

Choisissez ensuite l'option « Cadeaux Mystère ».

Sélectionnez « Via internet » pour que le jeu fasse bien la connexion.

Vous recevrez alors automatiquement les Fléaux shiny.

S'il y a de la place dans votre poche, les différents pokemon offerts rejoindront directement votre équipe. Autrement, ils sont placés dans votre PC. De plus, vous serez aussi récompensés d'une tonne de Téra-éclats remportez par la même occasion. Mais si vous constatez que vous n'obtenez exhaustivement Chongjian, Baojian, Dinglu et Yuyu shiny, réitérez bien l'opération. Enfin, n'oubliez pas de sauvegarder votre partie d'Ecarlate ou Violet pour bien les garder.