Comme chaque semaine, Pokemon Écarlate & Violet proposent aux joueurs de capturer un nouveau pokemon surpuissant dans les raids 7 étoiles. Cette fois, il s'agit de Flamigator, pokemon plutôt apprécié et joué en compétitif notamment avec son talent caché. Ça tombe bien, celui que vous pouvez attraper ici le possède justement.

Flamigator débarque dans les raids de Pokemon Ecarlate et Violet

La semaine passée, c'est Miascarade qui a pris d'assaut les raids 7 étoiles et il laisse désormais sa place à Flamigator, évolution ultime de Chochodile, starter de Pokemon Écarlate & Violet. Vous pourrez l'affronter du vendredi 11 septembre 2026 jusqu'au 18 septembre 2026. Durant cette période, vous pourrez le combattre autant de fois que souhaité pour glaner de nombreux objets, dont une CT et des Super Bonbons, mais vous ne pourrez toutefois le capturer qu'une seule fois par sauvegarde. Comme tous les autres pokemon des raids 7 étoiles, Flamigator sera de niveau 100, portera son insigne Surpuissant et aura son talent caché, qui le rend justement particulièrement intéressant stratégiquement puisqu'il lui permet d'ignorer les changements de statut de l'adversaire lorsqu'il attaque.

Niveau : 100

Teracristal : Feu Talent : Inconscient : permet au lanceur d'attaquer en ignorant les effets de statut adverse.

Attaques : Chant Flamboyant Ball'Ombre Trépignement Mégaphone Voix Enjôleuse Nitrocharge



Flamigator est de type Feu et Spectre et aura ici un teracristal de type Feu. L'évidence est donc de prendre un pokemon Eau, Sol ou Roche. Inutile de chercher à améliorer vos statistiques qui seront d'office désamorcées avec le talent caché de Flamigator. Évitez également de prendre une créature fragile contre le type Spectre puisque son attaque Ball'Ombre pourra littéralement vous détruire en quelques coups sans trop forcer. Les attaques de type Normal ou Combat seront également parfaitement inutiles.