Les fidèles joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet ont une nouvelle raison de partir à l'aventure cet été. Que vous jouiez sur Nintendo Switch 1 ou 2, un nouvel événement d'envergure n'attend que vous. Connectez sans attendre votre console à internet pour avoir la chance d'attraper un spécimen redoutable tout le week-end et plus encore.

Vous allez en découdre avec cet événement de Pokemon Ecarlate et Violet

Comme à leur habitude, Game Freak et The Pokemon Compny ne laissent pas les joueuses et joueurs s'ennuyer. Ce week-end est une fois de plus l'opportunité toute trouver de renforcer votre équipe dans Écarlate et Violet avec une créature aussi forte que rare grâce à une nouvelle session de raids Téracristal.

En effet, vous pouvez dès maintenant tenter de capturer un Ékaïser de type Téracristal Combat arborant l'insigne Surpuissant. Préparez-vous à un affrontement de taille, car il vous attend pour des raids 7 étoiles. Le défi est rude, mais il en vaut la chandelle dans Pokemon Ecarlate et Violet.

Pour couronner le tout, cette bonne nouvelle n'arrive pas seule. Pokemon Ecarlate et Violet va doublement vous donner votre chance face à cet Ékaïser. Les festivités ont ainsi lieu du vendredi 11 au dimanche 13 juillet 2025, puis le spécimen reviendra du 18 au 20 juillet pour une nouvelle vague de raids. Qui plus est, il ne sera pas seul cette seconde fois, puisque des Leuphorie seront également de la partie.

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

Deux conditions sont nécessaires au préalable pour prendre part aux raids Téracristal : connecter votre Switch 1 ou 2 à internet et disposer d'une abonnement au Nintendo Switch Online. Ensuite, il y a une petite marche à suivre pour qu'ils soient disponibles dans votre partie de Pokemon Ecarlate ou Violet :

Depuis le menu principal du jeu, ouvrez le « Poké Portail ».

». Poursuivez ensuite avec « Cadeaux Mystère ».

». Sélectionnez enfin « Recevoir les Actus Poké Portail », et le tour est joué !

Notez simplement que si vous avez déjà capturé un Ekaïser dans un précédent raid, vous ne pourrez pas le faire à nouveau. Toutefois, cela ne vous empêche pas de prendre part aux combats avec d'autres joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet.