Avis à tous les dresseurs expérimentés ou ceux à en devenir. Pokemon Ecarlate et Violet vous permettent actuellement de mettre la main sur un pokémon surpuissant et très populaire dans un raid 7 étoiles.

Plus de deux ans après leur sortie officielle, Pokemon Ecarlate & Violet continuent de fédérer leur communauté, toujours au rendez-vous dès qu’il y a un évent. Une communauté qui pourrait s'agrandir avec la mise à jour Nintendo Switch 2, qui promet, sur le papier, de corriger quelques carences qui avaient refroidi plus d’un joueur. D’ici là, Nintendo et GameFreak continuent d’animer le dernier duo de jeux avec des cadeaux et surtout des événements, récurrents comme inédits. L’un d’entre eux est disponible ce weekend et il va encore falloir bien se préparer si vous souhaitez capturer ce pokémon rare, mais ô combien puissant.

Un pokémon surpuissant à capturer dans Pokemon Ecarlate et Violet

Un combat de haut vol est de retour ce weekend. Séance de rattrapage pour celles et ceux qui étaient passés à côté du dernier Terraraid 7 étoiles ou qui n’étaient pas parvenus à le battre. Drattak est à nouveau disponible dans sa version la plus puissante qui possède le Téracristal Vol. Autant dire qu’il faudra bien vous préparer, puisque c’est un adversaire particulièrement redoutable, en atteste son Insigne Surpuissant. Vous avez jusqu’au lundi 28 avril à 2h du matin pour aller en découdre contre lui dans Pokemon Ecarlate & Violet. Voici en détail ses statistiques :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Vol

: Vol Chromatique : Jamais

: Jamais Insigne : Insigne Surpuissant

: Insigne Surpuissant Attaques : Téra Explosion Draco-Choc Séisme Lance-Flammes Canicule Abattage Danse Draco

:

On rappelle comme toujours que ce pokémon ne sera capturable qu’une seule fois par sauvegarde de Pokemon Ecarlate ou Violet . En revanche, vous pouvez l’affronter autant de fois que vous le souhaitez pour récupérer de l’expérience ou des objets. En parallèle, des Leuphorie apparaîtront plus souvent dans raids Téracristal 5 étoiles, pour farmer de précieuses récompenses comme des Téra-Éclats variés ou des Bonbons Exp. supplémentaires.

Pour pouvoir participer et accéder à cet événement, il vous faudra au préalable mettre à jour vos Actus Poké Portail et avoir terminé la quête principale de Pokemon Ecarlate ou Violet. Comme toujours, une connexion Internet sera ainsi nécessaire, mais vous n’aurez pas besoin d’avoir un abonnement au Nintendo Switch Online, sauf si vous souhaitez faire des raids en ligne avec des iconnus ou vos amis. Voici la manipulation à suivre, qui est simple comme tout :

Lancez Pokemon Ecarlate ou Violet

Ouvrez le menu Poké Portail

Allez dans l'onglet « Cadeau Mystère »

Cochez l'option « Recevoir les Actus Poké Portail »

Source : Gamefreak