La communication autour de Pokemon ZA s’intensifie. Nintendo et Game Freak dévoilent peu à peu de nouvelles informations sur le prochain opus, dont dernièrement la Méga-Évolution d’un pokémon particulièrement apprécié. Cependant, la saga Legends ne fait pas l'unanimité et de nombreux dresseurs chevronnés continueront d'arpenter Paldea pendant un petit moment encore. Le studio n’entend justement pas les laisser de côté et le duo Pokemon Ecarlate & Violet ne sera pas mis au placard de sitôt. Les événements mettant à l’honneur des créatures rares et puissantes se poursuivent donc et c’est votre dernière chance d’empocher les récompenses qui vont avec.

Un nouveau pokémon légendaire dans Pokemon Ecarlate & Violet

C’est bientôt la fin des raids Téracristal spéciaux qui ont animé les jeux ces dernières semaines, à l’occasion du Pokémon Day. Les retardataires qui n’auraient pas eu le temps de participer au dernier raid 5 étoiles en date ont donc une dernière chance. Le légendaire Dinglu chromatique est encore prêt à en découdre dans Pokemon Ecarlate & Violet, et ce jusqu'au lundi 1er septembre, à 1h59, heure française. Il faudra faire preuve de patience si vous n’êtes pas assez préparé, car ce pokémon Fléau possède de type Téracristal Sol pourrait bien vous faire mordre la poussière. Notez toutefois qu’il ne s’agit pas d’un raid habituel, car vous ne pourrez pas l’attraper une fois vaincu.

Lors de cet événement spécial, les joueurs doivent unir leurs forces pour remporter un certain nombre de victoires. Après cela, les pokémon légendaires seront donnés gratuitement en tant que cadeau mystère, comme pour le Chongjian et le Baojian chromatique, récupérables via la messagerie de Pokemon Ecarlate & Violet. La bonne nouvelle, c’est qu’ils seront bien offerts à l’ensemble des joueurs, qu’ils aient participé à l’événement ou non. Voici ses statistiques, au cas où vous souhaiteriez prendre part au combat :

Statistiques et récompenses du Dinglu chromatique de Pokemon Ecarlate & Violet

Niveau : 75

: 75 Téracristal : Sol

: Sol Chromatique : Oui

: Oui Capturable : Non

: Non Attaques : Trépignement Lame de Roc Aboiement Tacle Lourd Cataclysme Tempête de Sable

: Récompenses : Bonbon Exp. L ×6 Bonbon Exp. XL ×4 Fer ×5 Téra-Éclat Sol ×40 Téra-Éclat Sol ×20 [Host] Bonbon Exp. L ×3 (13%) Bonbon Exp. L ×5 (16%) Super Bonbon ×2 (8%) Bonbon Exp. XL ×2 (5%) Fer ×5 (8%) Morceau d'Étoile ×2 (8%) Morceau Comète ×1 (2%) Pépite ×2 (5%) Aromate Malin ×1 (3%) PP Plus ×1 (5%) Capsule d'Argent ×1 (4%) Téra-Éclat Sol ×20 (5%) Pilule Talent ×1 (2%) Patch Talent ×1 (1%) Épice Secrète Sucrée ×1 (3%) Épice Secrète Salée ×1 (3%) Épice Secrète Acide ×1 (3%) Épice Secrète Amère ×1 (3%) Épice Secrète Corsée ×1

:

Afin d’accéder à cet événement, il est impératif de mettre à jour vos Actus Poké Portail et d’avoir terminé la quête principale de Pokemon Ecarlate ou Violet. Une connexion Internet sera alors obligatoire pour cette étape, mais vous n’aurez nul besoin d’un abonnement au Nintendo Switch Online, sauf si vous voulez jouer en coopération. Voici donc la manipulation nécessaire pour pouvoir participer :

Lancez Pokemon Ecarlate & Violet sur Nintendo Switch

Assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour installée

Terminez le scénario principal ou rejoignez des dresseuses et dresseurs

Abonnez-vous au Nintendo Switch Online si vous participez aux raids avec d'autres joueuses et joueurs

Rendez-vous sur le menu Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Sélectionnez « Recevoir les Actus Poké Portail »

Des cadeaux encore disponibles dans Pokemon Ecarlate & Violet

Comme expliqué, une fois le million de victoires atteint, les pokémon chromatiques sont alors offerts à tous les joueurs. Si ce n’est pas déjà fait, rendez-vous dans la section « Cadeaux » de votre messagerie de Pokemon Ecarlate & Violet pour récupérer le Baojian chromatique et le Chongjian chromatique. Ils seront tous deux récupérables jusqu’au mercredi 1er octobre à 01h59, heure française. La distribution du Dinglu chromatique débutera quant à elle à partir du 5 septembre et se terminera à la même date que ses camarades. Et tant qu’on y est, voici un rappel des codes cadeaux encore actifs pour Pokemon Ecarlate & Violet :

NE0R0T0MC0VER (sans date limite) : Coque Motismart à l'image de Pêchaminus

(sans date limite) : Coque Motismart à l'image de Pêchaminus SB00KC0VER (sans date limite) : Coque Écarlate

(sans date limite) : Coque Écarlate VB00KC0VER (sans date limite) : Coque Violette

(sans date limite) : Coque Violette ELEMENTST0NES (fin le 1ᵉʳ janvier 2026) : 1 Pierre Feu, 1 Pierre Foudre, 1 Pierre Eau, 1 Pierre Plante et 1 Pierre Glace.

(fin le 1ᵉʳ janvier 2026) : 1 Pierre Feu, 1 Pierre Foudre, 1 Pierre Eau, 1 Pierre Plante et 1 Pierre Glace. C0SM1CST0NES (fin le 1ᵉʳ janvier 2026) : 1 Pierre Soleil, 1 Pierre Lune, 1 Pierre Éclat, 1 Pierre Nuit et 1 Pierre Aube

(fin le 1ᵉʳ janvier 2026) : 1 Pierre Soleil, 1 Pierre Lune, 1 Pierre Éclat, 1 Pierre Nuit et 1 Pierre Aube V1TAM1NS (fin le 1ᵉʳ janvier 2026) : 2 PV Plus, 2 Protéine, 2 Fer, 2 Carbone, 2 Calcium et 2 Zinc.

(fin le 1ᵉʳ janvier 2026) : 2 PV Plus, 2 Protéine, 2 Fer, 2 Carbone, 2 Calcium et 2 Zinc. P4LD3AP1CN1C (fin le 19 janvier 2026) : 5 Cornichons, 5 Tomates, 5 Oignons, 5 Steaks hachés, 5 Œufs , 5 Salade de Patates

Source : The Pokemon Company