Le dernier Pokemon Presents de ce mercredi 3 août 2022 a permis aux fans de faire le plein d’infos au sujet de Pokemon Ecarlate & Violet. En plus d’un trailer inédit, Big N a révélé deux grosses nouveautés inattendues.

Des motos et de la téracristalisation dans Pokemon Ecarlate & Violet

On le sait, les fans les plus hardcore comptent les jours avant le 18 novembre prochain. Pour faire grimper la hype, Nintendo a partagé de nouveaux extraits de Pokemon Ecarlate & Violet. Au programme, des créatures inédites, un aperçu de la région de Paldea, des combats, de l’exploration et deux grosses nouveautés. Ce sera une grande première pour la franchise, les Pokémon légendaires seront visiblement disponibles dès le début. Koraidon et Miraidon se transformeront en moto et serviront de monture pour explorer le monde ouvert. Ils permettront de naviguer aussi bien sur les eaux que dans les airs, de grimper et bien plus encore.

Big N confirme par la même occasion quelques détails intéressants. Pokemon Ecarlate & Violet proposera trois histoires distinctes. L’une tournera autour des huit arènes, sachant que les champions pourront être affrontés dans n’importe quel ordre. Deux autres intrigues attendent également les joueurs, mais l’éditeur souhaite garder le mystère pour l’instant. On apprend par la même occasion que certains Pokémon profiteront de formes inédites à la région de Paldea à l’instar de l’adorable Axoloto. Mais la star du jour c’est Pâtachiot, un adorable petit chien jaune qui fait déjà craquer les fans.

Carte de la région de Paldea de Pokemon Ecarlate & Violet

Une nouvelle forme rare pour les Pokémon

Pokemon Ecarlate & Violet introduira également le Club Union, une fonctionnalité permettant de jouer en coop avec trois amis et d'explorer librement ce nouveau monde à plusieurs. Ce n’est cependant pas la plus grosse nouveauté des jeux. Ces nouveaux opus ajouteront le Teracristal, une mécanique faisant étinceler les Pokémon comme des gemmes. Toutes les créatures de la région pourront utiliser la Teracristalisation afin de gagner un boost pour leurs capacités, tandis que certains pourront carrément changer de type sous cette forme. Pikachu passera en type Vol par exemple.

Mettre la main dessus ne sera pas une mince affaire. Les Pokémon pouvant se Teracristaliser sont plus rares qu’à l’accoutumée et auront plus de chances d’apparaître dans des raids dédiés. Heureusement, trois autres joueurs pourront vous assister pendant ces combats plus retors que d’habitude. Rendez-vous le 18 novembre pour découvrir tout ça.