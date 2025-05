En plus des raids Téracristal réguliers, les joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet peuvent toujours réclamer des cadeaux avec les codes mystères. Les voici.

En amont du lancement de Légendes Pokémon : Z-A, The Pokémon Company, Game Freak et Nintendo continuent de soutenir Pokemon Ecarlate & Violet. Le plus souvent, les chasseuses et chasseurs sont invités à prendre part à des raids Téracristal. Des événements temporaires de plusieurs jours où il est possible d'obtenir gratuitement, en jouant, de nouvelles créatures puissantes, voire surpuissantes, et souvent rares. De plus, à certains moments, certaines d'entre elles apparaissent davantage sur la carte, y compris sous la forme très convoitée « Shiny ».

Pokemon Ecarlate & Violet vous offre encore une série de cadeaux

Le raid Téracristal Morduror est terminé, mais des apparitions massives ont encore lieu dans trois régions de Pokemon Ecarlate & Violet. Ainsi jusqu'au vendredi 9 mai 2025 à 1h59 (heure française), les joueuses et joueurs pourront croiser des Taupikeau à Paldea, des Caninos à Septentria et des Tylton à l'Institut Myrtille. Comme on peut le voir, il ne faut pas seulement avoir le jeu de base, mais également les deux DLC de l'extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro.

Voilà pour ce qui est de ces apparitions massives, mais il y a également des codes cadeaux mystères toujours actifs à utiliser dans Pokemon Ecarlate & Violet. Quels sont les bonus auxquels les joueuses et joueurs peuvent prétendre ? Eh bien il y a un peu de tout avec un pokémon gratuit qui n'aura donc pas besoin d'être chassé, et des objets dont certains qui sont offerts depuis un moment déjà. La Coque Écarlate pour Motismart, ou la Coque Violette suivant la version de Pokemon Ecarlate et Violet possédée, sont encore disponibles. De même, des ingrédients pour faire des sandwichs sont accessibles grâce aux codes mystères, tout comme le pokémon Gorythmic de Wei Chyr.

Comment récupérer le pokémon Gorythmic de Wei Chyr ainsi que les cadeaux de Pokemon Ecarlate & Violet ? Ce n'est vraiment pas compliqué et vous connaissez déjà certainement la marche à suivre. Mais pour les autres, ou celles et ceux qui auraient oublié, voici les étapes à respecter pour réclamer au plus vite ces bonus 100% gratuits.

Lancez votre jeu Pokemon Ecarlate ou Violet

Rendez-vous dans le menu « Poké Portail » avant de lancer votre partie

Puis, allez dans la section « Cadeaux Mystère »

Sélectionnez « Via un code ou mot de passe »

Enfin rentrez ensuite le code de votre choix Gorythmic : R1LLAB00M2024TW (valable jusqu'au 31 juillet 2025) Coque Violette : VB00KC0VER Coque Écarlate : SB00KC0VER Ingrédients pour Sandwichs : P4LD3AP1CN1C (jusqu'au 19 janvier 2026) Cornichons (x5) Tomates (x5) Oignons (x5) Steaks Hachés (x5) Œufs (x5) Salades de Patates (x5)



© Game Freak / The Pokémon Company et Nintendo.

Source : site Pokémon Écarlate et Violet.