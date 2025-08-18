Les joueuses et joueurs de Pokémon Écarlate et Violet ont une nouvelle fois l'occasion de faire grossir les rangs de leur équipe grâce à du contenu gratuit.

Avis à tous les fans actifs sur Pokemon Ecarlate et Violet ! Un nouvel événement a débuté et, pour l'occasion, vous allez être gâtés. Si vous voulez compléter votre collection, vous ne pouvez pas passer à côté des nouveaux contenus gratuits qui vous sont offerts. Qui plus est, ils sont très faciles à récupérer. Alors, faites vite ! Autrement, vous allez louper vos cadeaux.

Un cadeau de plus pour Pokemon Ecarlate et Violet

Ils s'en passent des choses dans Pokemon Ecarlate et Violet en ce moment ! Les derniers gros jeux en date de la licence ont de quoi tenir occupés les joueuses et joueurs pour l'été. Si vous suivez régulièrement les actualités en lien avec la 9G, alors vous aurez eu vent des raids Téracristal qui s'enchaînent. Mais, une autre opportunité de remporter du contenu gratuit s'offre à vous en plus de cela.

Vous savez peut-être que les championnats du monde de Pokemon (World Championships 2025) viennent de se dérouler à Anaheim, aux États-Unis. Or, ce genre d'événement s'accompagne toujours de récompenses pour les jeux de la franchise. Ça n'a pas loupé pour cette édition, qui récompense une fois de plus la communauté Écarlate et Violet.

En effet, une fois n'est pas coutume : vous pouvez dès à présent recueillir un nouvel individu pour votre équipe. Non seulement, c'est gratuit, mais c'est une belle prise ! Grâce au système de Cadeaux Mystère, vous pouvez recevoir, via un code, le Farigiraf de Luca Ceribelli dans Pokemon Ecarlate & Violet. Mais ne tardez pas, car il n'est disponible que jusqu'au 22 août.

© The Pokémon Company.

Le système de Cadeaux Mystère dans Pokemon Ecarlate et Violet et accessible au bout d'1h30 de jeu environ, selon votre progression dans l'aventure. Ensuite, connectez bien votre console Nintendo Switch ou Switch 2 à internet et procédez ainsi :

Lancez votre partie.

Depuis le menu principal, rendez-vous dans le menu Poké Portail.

Choisissez ensuite « Cadeaux Mystère », puis « Via un code ».

Rentrez le code suivant : W0RLDSARM0RTA1L .

. Votre cadeau est disponible !

D'ailleurs, d'autres codes sont encore valables pour Pokemon Ecarlate et Violet. Il s'agit d'un élément cosmétique pour habiller votre personnage. Si vous ne les avez toujours pas utilisés, c'est le moment ou jamais. Rentrez « STRACKSU1T » pour la version Écarlate ou « VTRACKSU1T » pour la version Violet du jeu.