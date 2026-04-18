Après une attente relativement longue pour les plus impatients, Pokémon Champions est enfin venu réveiller la fibre compétitive de nombreux dresseurs. Le successeur spirituel de Stadium est ainsi disponible depuis le 8 avril 2026 sur Nintendo Switch 1 et 2, mais certains préfèrent se cantonner à leur jeu doudou. Pokemon Ecarlate & Violet continuent en effet de fédérer une communauté qui lui restera fidèle, jusqu’à l’arrivée de leurs remplaçants, Vents et Vagues. Un nouveau raid 7 étoiles est disponible ce weekend pour tous les joueurs.

Un Clamiral surpuissant dispo dans Pokemon Ecarlate & Violet

Avant son baisser de rideau définitif, à l’arrivée de Pokémon Vents & Vagues, le dernier duo de jeux continue d’occuper les dresseurs les plus compétitifs avec une série de raids Téracristal 7 étoiles mettant en avant certaines des créatures les plus iconiques ou appréciées de la licence. Les évolutions ultimes des starters continuent d’être à l’honneur dans Pokemon Ecarlate & Violet, et place cette semaine à Clamiral. Jusqu'au jeudi 23 avril 2026 à 1h59, heure française, l’évolution de Moustillon pourra être affrontée, mais il faudra bien se préparer, car elle possèdera cette fois le type Téracristal de type Insecte et sera au niveau 100. Pour vous aider dans votre quête, voici toutes ses statistiques :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Insecte

: Insecte Chromatique : Jamais

: Jamais Capturable : Une seule fois

: Une seule fois Insigne : Insigne Surpuissant

: Insigne Surpuissant Attaques : Tranch'Aqua Mégacorne Tranche-Nuit Tunnelier Puissance Danse Lames Piétisol

:

Petits rappels d’usage, comme toujours. Les créatures des raids Téracristal 7 étoiles peuvent être particulièrement difficiles à battre, et nécessitent parfois de faire appel à des renforts pour en venir à bout. Dans ce cas, un abonnement au Nintendo Switch Online sera impératif pour jouer en ligne. Rappelons également que ce Clamiral surpuissant pourra être affronté autant de fois que désiré, notamment pour farmer de précieux objets, mais il ne sera capturable qu’une seule fois. Voici dans le détail comment faire pour participer aux raids dans Pokemon Ecarlate & Violet :

Lancez Pokemon Ecarlate ou Violet

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Source : Game Freak