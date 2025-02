Deux créatures vous attendent en urgence dans Pokemon Ecarlate et Violet. Faites vite avant qu'il ne soit trop tard pour en profiter et compléter ainsi votre collection.

Compléter son Pokédex n'est pas toujours chose aisée dans les jeux Pokemon. Certaines créatures sont parfois bien cachées. Qui plus est, certains préfèrent mettre l'accent sur les combats plutôt que la recherche de tous les spécimens possibles et imaginables. C'est pourquoi on apprécie d'autant plus quand on en reçoit directement en cadeau ! Profitez sans tarder des codes encore disponibles pour Ecarlate et Violet.

Complétez votre collection dans Pokemon Ecarlate et Violet

Les habitués de Pokemon Ecarlate et Violet voient leurs semaines ponctuées d'événements temporaires. Actuellement, ils peuvent s'en donner à cœur joie grâce à un nouveau raid Teracristal 5 étoiles. Jusqu'au jeudi 27 février, ils peuvent capturer Serpente-Eau ou Vert-de-Fer selon leur version du jeu. Cependant, d'autres cadeaux les attendent en ce moment !

Il ne va pas falloir traîner pour en profiter. Les joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet ont encore quelques jours pour récupérer deux spécimens gratuits sous forme de Cadeaux mystère. Il s'agit du Pohmarmotte de Yoasobi et du Cotovol de Marco Silva. Alors rentrez les codes suivants avant la date butoir pour les obtenir :

Jusqu'au 28 février (00h59) : Y0AS0B1B1R1B1R1 pour le Pohmarmotte niveau 20.

pour le Pohmarmotte niveau 20. Jusqu'au 1er mars (00h59) : EU1C25SUNNYDAY pour le Cotovol niveau 50.

Pohmarmotte.

Cotovol. © Game Freak / Nintendo

Comment utiliser les codes dans Ecarlate et Violet ?

Avec Pokemoon Ecarlate et Violet, c'est très facile d'utiliser un code Cadeaux Mystère. D'abord, assurez-vous également d'avoir suffisamment avancé dans le jeu pour avoir accès à cette fonction. Il faut compter environ 1h30 pour qu'elle soit débloquée. Ensuite, vérifiez que votre Nintendo Switch est bien connectée à internet (pas besoin d'abonnement au Nintendo Swith Online). Après cela, suivez le guide :

Lancez votre jeu Pokemon Ecarlate ou Violet.

Rendez-vous dans le menu « Poké Portail » avant de lancer votre partie.

» avant de lancer votre partie. Puis, allez dans la section « Cadeaux Mystère ».

». Sélectionnez « Via un code ou mot de passe ».

Rentrez ensuite le code de votre choix (il faudra réitérer l'opération pour rentrer le second).

Le tour est joué ! Le Pokémon cadeau est immédiatement envoyé dans votre équipe ou une boîte de votre PC dans le jeu.

Un petit plus pour la route : si vous jouez à Pokemon TCG Live sur mobile (à ne pas confondre avec Pokémon Pocket), vous pouvez récupérer une carte Evoli-ex de l'extension Évolution Prismastique avec le code suivant : EUIC25RAINBOWDNA. Il est valable jusqu'au 4 mars 2025 (00h59).