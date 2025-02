Une fois de plus, Pokémon Écarlate et Violet permet de profiter d'événements riches en cadeaux. Comme il serait dommage de les louper, voici un récapitulatif de ce qu'il faut retenir !

Bonne nouvelle pour les dresseurs ! Pokemon Écarlate et Violet s’apprête à accueillir une vague de nouveautés. Raids Téracristal, apparitions massives et même une distribution d’objets gratuits… Voici tout ce qui vous attend dans les prochaines semaines. Décidément, c'est une belle semaine pour les fans si l'on ajoute à cela l'énorme présentation Pokémon Presents.

Trois Raids Téracristal à ne pas louper pour Pokemon

Si vous aimez les combats exigeants, préparez-vous. Trois Pokemon vont débarquer dans les Raids Téracristal avec un type boosté et l’Insigne Surpuissant. L’occasion idéale pour tester vos meilleures stratégies !

Miascarade (Téracristal Plante) – Du 28 février au 7 mars 2025

– Flâmigator (Téracristal Feu) – Du 7 au 14 mars 2025

– Palmaval (Téracristal Eau) – Du 14 au 21 mars 2025

Chaque Pokemon ne pourra être capturé qu’une seule fois par sauvegarde. Mais bonne nouvelle : vous pourrez les affronter autant de fois que vous voulez. Parfait pour récupérer de belles récompenses ou aider vos amis à les vaincre !

Des apparitions massives pour le Pokémon Day

Le Pokémon Day 2025 approche, et pour fêter ça, certains Pokémon vont être bien plus présents dans la nature. Du 28 février au 21 mars 2025, vous aurez plus de chances de croiser Ptitard, Insécateur, Lokhlass, Porygon, Larveyette, Verpom, Olivini, Charbambin et Dofin. Et ce n’est pas tout ! Ces Pokemon auront une probabilité accrue d’apparaître en version chromatique. Une occasion en or pour les collectionneurs !

En bonus, The Pokémon Company offre une coque exclusive aux joueurs. Selon votre version du jeu, voici comment la récupérer :

Code pour Pokémon Écarlate : SB00KC0VER

: Code pour Pokémon Violet : VB00KC0VER

Pour l’obtenir, rien de plus simple : entrez le code dans le menu Cadeau Mystère. Et bonne nouvelle, cette distribution est disponible sans limite de temps !

Comment utiliser les codes dans Ecarlate et Violet ?

Avec Pokemon Ecarlate et Violet, c'est très facile d'utiliser un code Cadeaux Mystère. D'abord, assurez-vous également d'avoir suffisamment avancé dans le jeu pour avoir accès à cette fonction. Il faut compter environ 1h30 pour qu'elle soit débloquée. Ensuite, vérifiez que votre Nintendo Switch est bien connectée à internet (pas besoin d'abonnement au Nintendo Swith Online). Après cela, suivez le guide :

Lancez votre jeu Pokemon Ecarlate ou Violet.

Rendez-vous dans le menu « Poké Portail » avant de lancer votre partie.

» avant de lancer votre partie. Puis, allez dans la section « Cadeaux Mystère ».

». Sélectionnez « Via un code ou mot de passe ».

Rentrez ensuite le code de votre choix (il faudra réitérer l'opération pour rentrer le second).

Le tour est joué ! Le Pokémon cadeau est immédiatement envoyé dans votre équipe ou une boîte de votre PC dans le jeu.

Source : The Pokemon Company