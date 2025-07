Pokemon Ecarlate & Violet continuent de faire plaisir à leurs joueurs en offrant toujours plus de contenu gratuit. Outre les nombreuses petites créatures offertes, les raids réguliers ou encore les apparitions massives de monstres, il arrive parfois que des objets soient offerts. C’est le cas aujourd’hui avec ce petit cadeau cosmétique pour briller pendant la chasse.

Un peu de contenu gratuit pour les joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet

Depuis plusieurs épisodes maintenant, il est possible de personnaliser son avatar un peu comme on l’entend. Loin du personnage sans nom des premiers épisodes, Ecarlate & Violet propose une vaste gamme d'objets cosmétiques pour habiller sa dresseuse ou son dresseur. Chapeaux, pulls, tee-shirt, chaussures, lunettes… il y a de quoi faire. D’ailleurs, la mode sera également au cœur de l’expérience de Pokemon ZA attendu pour le mois d’octobre de cette année. Il sera là aussi possible de faire les boutiques et de se faire un personnage aux petits oignons.

D’ici là, c’est bien sur Ecarlate et Violet que ça se passe. Peu après le dernier rendez-vous, les développeurs ont décidé de faire un petit cadeau à tous les joueurs en leur offrant un peu de contenu gratuit. Rien de fou, il ne s’agit finalement que d’un vêtement, mais c’est pour marquer le coup.? La franchise à fait beaucoup d’annonces avec les sorties de Pokemon ZA et Pokemon Champions pour ne citer qu’eux, et l’arrivée imminente d’une nouvelle extension sur Pokemon Pocket le 30 juillet prochain. Alors pour les joueurs, c’est tout gagnant !

Voici les codes cadeaux mystères, il y en a un pour chacun des jeux :

Ecarlate : STRACKSU1T

Violet : VTRACKSU1T

Comment utiliser un code cadeau mystère dans Ecarlate et Violet ?

Lancez votre jeu Pokemon Ecarlate ou Violet

Rendez-vous dans le menu « Poké Portail » avant de lancer votre partie

Puis, allez dans la section « Cadeaux Mystère »

Sélectionnez « Via un code ou mot de passe »

Enfin rentrez ensuite le code de votre choix

récupérez votre cadeau directement depuis le menu et retrouvez le dans votre inventaire

Source : Pokemon Company