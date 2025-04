Ça fait déjà deux ans et demi que Game Freak nous fait vivre la grande aventure Pokemon avec la neuvième génération. Écarlate et Violet, les deux opus complémentaires sortis sur Nintendo Switch en 2022, ont su convaincre le public avec une formule qui renouvelle enfin l'expérience, et ce, malgré des problèmes techniques évidents. Qui plus est, le jeu récompense souvent sa communauté avec des cadeaux qui ont de quoi faire plaisir. Un nouveau est disponible en ce moment, alors profitez-en vite.

Un beau cadeau pour Pokemon Ecarlate et Violet

Pokemon Ecarlate et Violet continue de rythmer les semaines des joueuses et joueurs avec des événements réguliers. Que ce soit les raids teracristal ou les apparitions massives, ils garantissent d'augmenter sa collection, parfois même avec des spécimens rares. Mais, quelques fois, la procédure change. Même pas besoin de sortir votre pokeball ! De fait, la Pokémon Company peut aussi vous faire cadeau d'un monstre de poche à l'aide d'un code à durée limitée.

C'est de cela dont il est question actuellement. Un nouveau Pokemon vous est offert sans aucun effort dans Ecarlate et Violet, et pas des moindres ! Il s'agit du Gorythmic de Wei Chyr. Il s'agit de la deuxième évolution de Ouistempo, le starter plante d'Épée et Bouclier. Ce n'est pas tout à fait le genre qu'on trouve à tous les coins de rue à Paldea. Le code Cadeau Mystère est donc une occasion en or de l'ajouter à votre pokedex et, surtout, à votre équipe ! Mais ne tardez pas, car il n'est valable que du 19 avril au 31 juillet 2025, jusqu'à 1h59.

© Game Freak / The Pokémon Company et Nintendo.

Les événements réels sont souvent le moment tout trouvé par Game Freak et la Pokémon Company de gâter les joueuses et joueurs. Cette fois, les studios rebondissent sur la Ligue Master Ball Pokémon d'Asie pour vous offrir ce Gorythmic à destination de Pokemon Ecarlate et Violet. Pour le récupérer, c'est très simple ! Connectez votre Nintendo Switch à internet et avancez un petit peu dans l'histoire du jeu afin d'entrer à l'Académie. Ensuite, voilà la procédure :

Lancez votre version Écarlate ou Violet de Pokémon.

Rendez-vous dans le menu « Poké Portail ».

Sélectionnez « Cadeaux Mystère », puis « Recevoir un Cadeau Mystère ».

Choisissez enfin l'option « Via Code ».

Rentrez le code suivant jusqu'au 31 juillet : R1LLAB00M2024TW .

. Votre Pokemon gratuit vous attendra dans votre sac ou, s'il est plein, votre PC.