Les cadeaux pleuvent toujours autant pour les version Pokemon Ecarlate et Violet. Vous allez pouvoir enrichir votre collection très simplement et gratuitement.

Depuis son lancement, la neuvième génération de la célèbre franchise de Game Freak a fait une habitude de gâter sa communauté. Toujours aussi généreux, le studio vous offre un spécimen gratuit pour Pokemon Ecarlate & Violet. Que vous jouiez sur l'une ou l'autre version à disposition sur les consoles Nintendo Switch et Switch 2, vous pouvez le récupérer dès maintenant. On vous explique la marche à suivre.

Un bon pokemon offert pour les joueurs d'Ecarlate et Violet

Les rendez-vous communautaires sont très souvent l'occasion toute trouvée pour les équipes de Game Freak et de la célèbre Company de faire des cadeaux aux joueuses et aux joueurs. Les Championnats Internationaux d’Amérique latine 2026 (Cial 2026) l'ont une fois de plus démontré ; en effet, pas de raid cette fois, mais la distribution d'un monstre gratuit a été annoncée pour Pokemon Ecarlate et Violet.

L'heureux élu n'est autre que le Farfaduvet de Federico Camporesi. En somme, il s'agit d'un spécimen en l'honneur du grand vainqueur du championnat de 2025. Voilà une belle manière d'ouvrir la nouvelle édition, tout en offrant à tous les joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet de renforcer leur équipe avec un spécimen de type Plante/Fée puissant. De plus, il est très simple à récupérer puisqu'il est offert via le système de Cadeau Mystère. Mais ne tardez pas, car il n'est valable que jusqu'au 30 novembre 2025 inclus.

© The Pokémon Company.

Certains d'entre vous sont certainement déjà familiers de la procédure. Le système de Cadeau Mystère est en place depuis très longtemps pour la franchise. Dès lors, Game Freak en profite encore pour vous offrir des pokémon gratuits pour Pokemon Ecarlate et Violet.

Pour en profiter, c'est très simple ! Commencez par vous assurer que votre console Nintendo Switch 1 ou 2 est connectée à internet. Notez par ailleurs que vous n'avez pas besoin d'un abonnement Online pour bénéficier de ce cadeau. Il vous suffit de rentrer un code en procédant de la façon suivante :

Lancez votre partie de Pokemon Ecarlate ou Violet.

Depuis le menu principal, rendez-vous dans le « Poké Portail ».

Choisissez ensuite l'option « Cadeaux Mystère » et « Recevoir un Cadeau Mystère ».

Sélectionnez « Via Code ».

Rentrez le code suivant jusqu'au 30 novembre 2025 : LA1C26TA1LW1ND .

. Votre Pokemon gratuit sera envoyé directement attendra dans votre sac ou votre PC.