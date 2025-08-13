Pokemon Ecarlate et Violet font des cadeaux à tous les joueurs avec un pokemon gratuit ultra rare et plein de bonus à récupérer dès maintenant. Par contre ne trainez pas, l'offre est limitée dans le temps.

Le studio derrière Pokemon Ecarlate et Violet l’avait promis et il honore aujourd’hui sa promesse en offrant un pokemon extrêmement rare à tous les joueurs. Les cadeaux sont assez fréquents sur Ecarlate et Violet, au même titre que les évènements, mais des distributions de créature aussi peu commune sont plutôt rare. Ne traînez donc pas trop pour le récupérer, d’autant que l’offre est à durée limitée.

Un pokemon ultra rare offert sur Ecarlate et Violet

Il y a peu, Pokemon Ecarlate et Violet lançaient un défi aux dresseurs du monde entier. Celui de vaincre de très nombreuses fois un Chongjian dans un raid Teracristal surpuissant. Pour un million de victoires, un pokémon très rare serait offert via une distribution exclusive, et c’est désormais ce qu’il se passe. Les joueurs ont en effet pulvérisé toutes les attentes avec plus de 6 millions de victoires dans le raid, ce qui est énorme. Du coup, non seulement il y aura bien un pokemon ultra rare d’offert, mais aussi plusieurs bonus à raison d’une récompense par tranche de 100 000 victoires au-dessus du premier million pour un maximum de 10 lots. Autant vous dire que vous allez être gâté.

Vous pouvez donc dès maintenant réclamer un Chongjian shiny directement via les Cadeaux Mystères récupérables en ligne, mais aussi 10 lots de 40 Téra-éclats de différents types. Cependant, vous n’aurez que jusqu’au 30 septembre prochain pour mettre la main sur toutes les récompenses. Passé ce délai, la distribution prendra fin et il sera trop tard.

© Pokemon Ecarlate et Violet officiel

Comment récupérer ses cadeaux mystères sur Ecarlate et Violet ?

Dans Pokemon Ecarlate ou Violet, sélectionnez Poké Portal dans le menu

dans le menu Sélectionnez Cadeau mystère , puis sélectionnez Obtenir via Internet pour vous connecter à Internet.

, puis sélectionnez pour vous connecter à Internet. Choisissez le cadeau que vous souhaitez recevoir.

Regardez le cadeau arriver dans votre jeu.

Assurez-vous de sauvegarder votre partie.

Pour rappel, Pokemon Ecarlate et Violet sont disponibles sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Un patch gratuit est même disponible pour que les joueurs puissent profiter de toute la puissance de la dernière console de Nintendo et ainsi passer à 60 fps en tirant un trait sur l’aliasing.