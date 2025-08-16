Avis aux dresseurs en herbe comme aux plus acharnés. Un événement à ne surtout pas rater est encore disponible dans Pokemon Ecarlate & Violet, et il y a un beau cadeau à la clé.

Alors que les regards seront prochainement braqués sur Pokémon ZA, mais en attendant Gamefreak continue d’animer Pokemon Ecarlate & Violet. Le duo de jeux s’est offert une seconde jeunesse sur Nintendo Switch 2 et la communauté est plus qu’au rendez-vous. A l’occasion de la journée spéciale consacrée à la licence, le studio avait annoncé une série d’événements que les dresseurs assidus ne devaient absolument pas manquer. Plusieurs pokémon surpuissants comme rares ont donc été à l’honneur ces dernières semaines, mais l’heure tourne.

Un événement à ne pas rater dans Pokemon Ecarlate & Violet

Voilà un combat qui va vous refroidir en weekend caniculaire. Séance de rattrapage pour celles et ceux qui étaient passés à côté du dernier Terraraid 5 étoiles ou qui ne seraient pas parvenus à en venir à bout. Baojian chromatique est encore disponible Pokemon Ecarlate & Violet jusqu’au dimanche 17 août 2025 à 23h59, heure française. Il faudra faire preuve de sang-froid si vous n’êtes pas assez préparé, puisque ce pokémon Fléau de type Téracristal Glace pourrait se montrer redoutable. Petite particularité, contrairement aux raids habituels de Pokemon Ecarlate & Violet, il ne pourra pas être attrapé une fois vaincu.

Les joueurs devront en effet unir leurs forces pour atteindre le million de victoires totales d’ici la fin de l’événement afin qu’il soit donné gratuitement en tant que cadeau mystère, comme ce fut le cas avec le Chongjian chromatique, récupérable dès à présent avec depuis la messagerie du jeu. Et pas de panique si vous ne parvenez pas à vaincre ce Baojian chromatique, il sera donné à l’ensemble des joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet, qu’ils aient participé ou non. Voici quand même ses statistiques pour vous préparer au combat :

Niveau : 75

: 75 Téracristal : Glace

: Glace Chromatique : Oui

: Oui Attaques : Chute Glace Mâchouille Éclats Glace Lame Sainte

:

Pour pouvoir accéder à cet événement, il faudra au préalable mettre à jour vos Actus Poké Portail et avoir terminé la quête principale de Pokemon Ecarlate ou Violet. Si une connexion Internet est donc obligatoire, pas besoin d’avoir un abonnement Nintendo Switch Online, sauf si vous souhaitez prendre part à des raids en ligne. Voici la manipulation à faire pour pouvoir participer :

Lancez Pokemon Ecarlate & Violet sur Nintendo Switch

Assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour installée

Terminez le scénario principal ou rejoignez des dresseuses et dresseurs

Abonnez-vous au Nintendo Switch Online si vous participez aux raids avec d'autres joueuses et joueurs

Rendez-vous sur le menu Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Sélectionnez « Recevoir les Actus Poké Portail »

