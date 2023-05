Pokémon Écarlate et Violet devaient faire plaisir à tous leurs joueurs, mais le fait est qu'au final ce ne sera pas le cas. Entre de gros bugs et le report d'un événement ainsi que d'une grosse mise à jour attendue, rien ne va plus.

Décidément, la fin de semaine aura été particulièrement chargée en rebondissements pour Pokemon Écarlate et Violet. La semaine dernière, les deux derniers jeux de la licence nous ont annoncé l'arrivée imminente d'un patch très attendu. Ce dernier devait rendre les deux titres compatibles avec Pokemon HOME. Une mise à jour du logiciel extrêmement attendue par les dresseurs les plus acharnés qui souhaitent non seulement retrouver de la place dans leurs boîtes, mais aussi compléter leur Pokédex. Malheureusement, il y a visiblement eu un changement de programme.

Le patch tant attendu de Pokemon Ecarlate et Violet va devoir attendre

Cette mise à jour devait normalement être disponible dès le 24 mai prochain, une infographie avait d'ailleurs été faite en ce sens. Malheureusement, le studio a fini par revenir sur ses paroles en affirmant que la date dévoilée n'était pas la bonne. Il s'agirait d'une erreur. Selon Gamefreak, la compatibilité avec Pokemon HOME arrivera prochainement. Le hic, c'est que l'on n'a absolument aucune date à se mettre sous la dent. Autant vous dire qu'il va y avoir des déçus.

Plus tôt, nous avons annoncé par erreur que la version 3.0.0 de Pokemon HOME serait lancée autour du 23 / 24 mai. Cependant, la date de sortie réelle n'a pas encore été annoncée. La version 3.0.0 arrive bientôt, alors continuez à suivre nos pages pour plus d'informations ! Twitter

Au passage sachez que vous pourrez récupérer une version de 3 starters de base de Pokemon Ecarlate et Violet, tous doté de leur talent caché.

Les raids aussi ont des problèmes

En prime, les joueurs qui ne jurent que par l'endgame et les raids événements ont pu avoir la désagréable surprise de constater que tout ce qui était prévu pour ce week-end avait tout bonnement disparu. Blindepine ainsi que les deux Pokémon paradoxe prévus dans les raids 5 et 7 étoiles ce week-end ont en effet été annulés et sont reportés à une date ultérieure. Plusieurs bugs auraient été découverts, obligeant le studio à revoir ses plans.

Des bugs, des reports, mais aucune date précise pour le moment. Que ce soit pour la mise à jour ou les raids événements. Pour le moment, les joueurs de Pokemon Écarlate et Violet devront donc patienter en espérant avoir des nouvelles rapidement.