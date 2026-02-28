Pokemon Ecarlate et Violet poursuit sur sa lancée en célébrant les 30 ans de la franchise grâce à un nouveau spécimen surpuissant et iconique à capturer en vitesse.

Hier était un grand jour pour le monde du jeu vidéo. La célèbre franchise de Game Freak et Nintendo célébrait ses 30 ans d'existence. Un anniversaire célébré depuis plusieurs semaines dans Pokemon Ecarlate et Violet au travers d'événements réguliers. Une fois encore, c'est l'occasion pour les joueuses et joueurs de remplir leur Pokédex avec un pokémon surpuissant et, surtout, particulièrement emblématique dans l'univers des monstres de poche.

Un spécimen surpuissant enflamme Pokemon Ecarlate et Violet

Après la 2G, Pokemon Ecarlate et Violet met à l'honneur la 3ᵉ génération apparue avec les versions Ruby et Saphir au travers de raids Téracristal 7 étoiles. Cela a commencé avec Jungko, qui passe ce week-end le flambeau à l'un de ses comparses starters. Suivant la numération du Pokédex, c'est à présent au tour de Braségali, dernière évolution de Poussifeu, de vous mettre au défi.

Du 27 février jusqu'au 5 mars 2026, tentez votre chance pour capturer un Braségali dans les raids 7 étoiles de Pokemon Ecarlate et Violet. De type Téracristal Vol, le spécimen vaut aussi le coup pour son insigne Surpuissant. Cependant, préparez-vous bien au combat, car il promet de vous donner du fil à retordre. Mais ce sera un atout de choix par la suite pour votre équipe, la preuve :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Vol

: Vol Nature : Rigide

: Rigide Chromatique : Jamais

: Jamais Capturable : Une seule fois par sauvegarde

: Une seule fois par sauvegarde Insigne : Surpuissant

: Surpuissant Attaques : Pied Brûleur Rapace Séisme Balayage

:

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

De quelle façon débloquer les raids Téracristal 7 étoiles ?

Puisqu'ils donnent l'occasion d'attraper un pokemon de niveau 100 et surpuissant, les raids Téracristal 7 étoiles requièrent d'abord d'être assez avancé dans le jeu pour y accéder. Vous devez a minimum avoir terminé l'histoire principale pour ensuite interagir avec le cristal noir lié à ces événements. Autrement, vous avez également la possibilité de rejoindre un groupe de dresseurs qui remplirait déjà cette condition. Si vous cochez ces cases, il ne vous reste plus qu'à vérifier que votre Nintendo Switch 2 ou antérieure est bien connectée à internet avant de suivre la procédure :

Lancez votre partie sur Pokémon Écarlate ou Pokemon Violet.

Depuis le menu principal, ouvrez le Poké Portail .

. Poursuivez dans la Cadeaux Mystère .

. Choisissez « Recevoir les actus Poké Portail ».

». Relancez le jeu et lancez votre partie pour tenter votre chance face au Jungko Téracristal dans les raids.