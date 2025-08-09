L'été est toujours chaud bouillant sur Pokemon Ecarlate et Violet, mais le nouveau spécimen à capturer va vous rafraîchir. Tenez-vous prêt, car il ne faut pas le louper.

Les festivités s'enchaînent cet été sur Pokemon Ecarlate & Violet. Ce ne sont pas les joueuses et les joueurs qui bouderont leur plaisir ! Des défis très stimulants en groupe leur permettent de faire face à des créatures de taille. C'est l'occasion de vivre des aventures encore plus palpitantes avec de belles récompenses à la clef. Lancez-vous sans attendre pour participer à l'effort collectif.

Un événement à ne pas louper dans Pokemon Ecarlate & Violet

L'appel est lancé depuis la fin juillet : toute la communauté de Pokemon Ecarlate et Violet a besoin de vous ! Plusieurs vagues de raids Teracristal se suivent jusqu'au 14 septembre prochain. Chacune vous donne l'occasion de combattre un Fléau chromatique différent, soit un pokémon non seulement robuste, mais très rare. Seulement, pour l'ajouter à votre équipe, il y a des conditions.

Eh oui, c'est le défi qui est lancé ! Chacun des Fléaux chromatiques ne pourra être capturé que si le nombre total de victoires en raids, tous joueurs confondus, atteint le million. C'est pourquoi toute la communauté se mobilise afin d'assurer une belle récompense qui sera accessible à tous les participants.

Après Chongjian, c'est au tour du Baojian shiny de faire son entrée dans les raids 5 étoiles. De type Téracristal glace, vous pourrez affronter celui qu'on appelle l'Épée du Fléau chromatique jusqu'au dimanche 17 août compris. Si l'objectif du million est bien atteint, vous pourrez le récupérer via Cadeau mystère du 22 août au 30 septembre 2025.

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

Comment participer au raid chromatique ?

La particularité des raids Téracristal 5 étoiles est que vous devez avoir terminé le scénario principal de Pokemon Ecarlate et Violet pour y accéder (ou de rejoindre une partie d'autres joueurs). Notez aussi que votre console Switch 1 ou 2 doit être connectée à internet. Enfin, un abonnement au Nintendo Switch Online est obligatoire pour ce type d'événement. Si vous remplissez ces conditions, alors il ne reste plus qu'à procéder comme suit :

Lancez votre partie se Pokemon Écarlate ou Violet.

Sur menu principal du jeu, allez dans le menu « Poké Portail ».

». Continuez dans « Cadeaux Mystère ».

». Choisissez « Recevoir les Actus Poké Portail », et voilà !