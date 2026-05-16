Pokémon Vents & Vagues, le prochain duo principal de la licence, n’arrivera pas avant 2027. Entre-temps, Game Freak et The Pokémon Company continueront d’alimenter leurs productions qui conservent une base de joueurs toujours aussi solide. Entre les titres mobiles qui carburent encore, les phénomènes récents ayant aspiré les joueurs comme Pokopia, ou des épisodes plus anciens, difficile pour les Pokéfans de ne pas trouver de quoi s’occuper. Cela vaut évidemment Pokemon Ecarlate & Violet, qui continuent d’accueillir des événements hebdomadaires avant de passer doucement le relais à la prochaine génération. Justement, un nouveau raid 7 étoiles est disponible ce weekend.

Le Archeduc surpuissant disponible dans Pokemon Ecarlate & Violet

Le bal des raids Téracristal 7 étoiles continue de plus belle. Pour aider les dresseurs chevronnés dans leur quête d’optimisation du pokémon parfait, Game Freak leur propose chaque semaine de participer à une série de combats contre des adversaires redoutables. Et si pour affronter ces ennemis surpuissants il faut être bien préparé, le jeu en vaut clairement la chandelle tant ils offrent des récompenses indispensables dans cette quête. Fidèles à leurs habitudes de ces derniers mois, Pokemon Ecarlate & Violet continuent leur petit tour des évolutions finales des starters, toutes générations confondues. Cette semaine, c’est donc Archéduc, forme ultime de Brindibou, qui passe sur le grill. Jusqu’au 22 mai à 1h59 du matin, heure française, le rapace pourra ainsi être affronté avec un Téracristal de type Vol. Comme d’habitude, le volatile débarque au niveau 100 et avec l’insigne Surpuissant. Autrement dit, mieux vaut être bien préparé. Et pour vous aider, voici les statistiques de votre adversaire de ce weekend de Pokemon Ecarlate & Violet :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Plante

: Plante Chromatique : Jamais

: Jamais Insigne : Insigne Surpuissant

: Insigne Surpuissant Attaques : Triple Flèche Rapace Griffe Ombre Lame Feuille Gonflette Danse Lames Champ Herbu Tempête Verte

:

Les joueurs les plus rodés n’auront pas besoin de lire les lignes ci-dessous, mais pour les dresseurs nouvellement convertis les rappels d’usage s'imposent. Les créatures des raids Téracristal 7 étoiles peuvent ainsi être affrontées autant de fois que souhaité afin de farmer des objets précieux pour améliorer ses pokémon. En revanche, ils ne seront capturables qu’une seule fois pendant tout l’événement. Ce Archéduc pouvant parfois se montrer impitoyable, il est possible que des renforts soient nécessaires. Pour cela, il vous faudra impérativement un abonnement au Nintendo Switch Online. Pour mémoire, voici la marche à suivre pour participer aux raids dans Pokemon Ecarlate & Violet :

Lancez Pokemon Ecarlate ou Violet

Ouvrez le menu Poké Portail

Assurez-vous d'avoir terminé la quête principale

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Source : Game Freak