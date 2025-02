Pokemon Ecarlate et Violet accueille un nouvel événement. Une fois de plus, vous allez pouvoir attraper une tonne de spécimens. Voilà qui est parfait pour compléter votre équipe et votre Pokédex.

Ça s'active énormément du côté de Pokémon en ce moment ! Le jeu mobile, TCG Pocket, a récemment fait une grosse mise à jour pour accueillir une toute nouvelle extension. En parallèle, Pokemon ZA, le prochain jeu de la série “Légendes” après Arceus, précise une nouvelle fois sa fenêtre de sortie. Pendant ce temps, la neuvième génération continue de vivre sa meilleure vie dans Pokemon Ecarlate et Violet.

Pokemon Ecarlate et Violet va vous voler dans les plumes

Au départ, Pokemon Ecarlate et Violet ressemblait à une mauvaise blague. Les bugs ponctuaient nos parties à n'en plus finir. Mais, passé cela et grâce à quelques patchs quand même bienvenus, l'expérience s'en est révélée épanouissante. Qui plus est, Game Freak s'attache à faire vivre son jeu toutes les semaines grâce à des événements qui motivent les dresseuses et dresseurs du monde entier !

Du 7 au 9 février compris, de nouvelles apparitions massives envahissent donc votre cartouche. Cela veut dire que vous aurez plus de chance d'attraper des spécimens chromatiques, d'une part. D'autre part, des Pokemon spécifiquement vont apparaître en nombre tout le week-end. Autrement dit, vous allez pouvoir mettre la main sur des créatures rares, car c'est le moment idéal pour partir à la chasse aux shinies. Cette fois-ci, Pokemon Ecarlate et Violet met en lumière le type vol, et plus spécialement les oiseaux. Des nuées de Passeouge, Etourmi et Picassaut vous attendrons dans plusieurs lieux de la map :

Passerouge : Paldéa

: Paldéa Étourmi : Septentria

: Septentria Picassaut : Institut Myrtille (sous le Terra-Dôme)

© Game Freak / The Pokémon Company

C'est très simple de profiter des apparitions massives dans Pokemon Ecarlate et Violet. Assurez-vous d'abord que votre Nintendo Switch est connectée à internet (pas besoin d'abonnement au Online). Ensuite, vérifiez que votre jeu est à jour et procédez au téléchargement des « Actus Poké Portail » en passant simplement par le menu dédié depuis le menu principal. Cela prend quelques secondes et le tour est joué !

Une fois les actus téléchargées, l'événement « apparition massive » sera lancé dans votre partie de Pokemon Ecarlate ou Violet. Dès lors, il ne vous restera plus qu'à partir à la chasse pour attraper à la volée un maximum de spécimen.