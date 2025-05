Il s'en passe des choses autour de la franchise Pokemon en ce moment. Sur mobile, TCG Pocket vient d'accueillir une nouvelle extension, tandis que Légendes ZA est toujours prévu sur console pour la fin 2025. En attendant, c'est Écarlate et Violet qui occupe le public sur Nintendo Switch (et sur Switch 2 dès le 5 juin prochain). Et comme chaque week-end, le jeu vous donne l'occasion d'attraper facilement un tas de Pokemon. Ceux-là sont rares en plus, alors à vos Pokéballs !

Votre partie est infestée de spécimens à attraper

Chaque fin de semaine se veut événementielle dans Pokemon Ecarlate et Violet. De fait, Game Freak fait vivre tous les week-ends sa communauté autour d'un temps consacra à la capture. La dernière fois, il était question de raids Teracrsital pour attraper un Metaloss. Cette fois, c'est un peu différent puisqu'il s'agit d'une apparition massive.

Ainsi, du 30 mai au 1er juin compris, des Pokemon de type insecte envahissent votre partie sur Écarlate et Violet. C'est le moment de vous munir de vos Pokéballs (ou de votre filet devrait-on dire !) pour compléter votre Pokédex. Trois spécimens sont ainsi à l'honneur avec une chance plus que décuplée de croiser des shiny, donc des Pokemon extrêmement rares. Rendez-vous dans ces différentes zones pour les trouver :

Paldea : Tissenboule

Septentria : Mimigal

Mimitoss : sous le Terra-Dôme de l'Institut Myrtille

© Game Freak / The Pokémon Company et Nintendo.

Un Pokemon de taille dans Ecarlate et Violet

La horde de Pokemon insecte n'est pas le seul défi qui vous attend ce week-end dans Ecarlate et Violet ! Les amateurs de Raids Téracristal pourront prendre part au combat pour tenter de remporter un spécimen très costaud. De retour après son apparition le 23 mai, Carchacrock est de nouveau de la partie du 30 mai au 1er juin. Si vous l'avez déjà capturé auparavant, vous ne pourrez pas l'avoir à nouveau. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le moment de foncer.

Accessible dans des raids 7 étoiles, ce Carchacrock de type Téracristal Sol dispose d'un Insigne Surpuissant. C'est donc une belle occasion d'ajouter un combattant de choix à votre équipe dans Pokemon Ecarlate et Violet. Qui plus est, des Leuphorie sont à affronter dans des raids 5 étoiles. En le mettant K.O., vous pouvez récolter des Téra-Éclats ainsi que des Bobons Exp.

© Game Freak / The Pokémon Company et Nintendo.

Comment débloquer les apparitions massives et les raids dans Pokemon Ecarlate et Violet ?

Un événement d'apparition massive est particulièrement intéressant, car de nombreux spécimens d'une même espèce surgissent sur la map. De même, les raids Técristal sont une belle opportunité d'acquérir des figures de choix. Toutefois, il faut au préalable avoir terminé certains événements après la fin de Pokemon Ecarlate et Violet pour débloquer ces derniers. De plus, assurez-vous que votre console est connectée à internet. Notez enin que vous aurez besoin d'un abonnement au Nintendo Switch Online uniquement pour les raids. Ensuite, procédez comme suit :

Lancez le jeu sur votre Switch

Depuis le menu principal, rendez-vous dans le Poké Portail

Rendez-vous dans le menu « Cadeaux Mystère »

Cliquez sur « Recevoir les Actus Poké Portail »

Lancez votre partie et attrapez-les tous !