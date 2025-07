Il y a du nouveau dans Pokemon Ecarlate et Violet ! Le dernier opus de la franchise va bien vous occuper ce week-end avec un nouvel événement qui vous permet d'attraper des spécimens très rares.

Dans l'attente du futur Légendes ZA, les jeux Pokemon Ecarlate et Violet ont encore beaucoup à nous offrir. Non seulement la neuvième génération s'est offert un petit coup de polish sur Nintendo Switch 2, mais les équipes de développement continuent de nous abreuver d'événements réguliers. Un nouveau vient justement de débuter pour vous donner l'opportunité de remplir comme il faut votre Pokédex.

Un événement éclair dans Pokemon Ecarlate et Violet

Alors qu'une partie des joueuses et joueurs découvre ou redécouvre Pokemon Ecarlate et Violet sur Nintendo Switch 2, le jeu poursuit son rythme événementiel hebdomadaire. De fait, chaque fin de semaine, vous avez l'opportunité de capturer des spécimens de façon exceptionnelle. Le week-end dernier, il s'agissait d'un raid Teracristal. Cette fois, c'est une apparition massive qui envahit votre partie.

Du vendredi 4 juillet au dimanche 6 juillet 2025 (23h59, heure française), l'ambiance va être électrique dans Pokemon Ecarlate et Violet. Une apparition massive spécial type Elektrik a démarré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si vous avait reçu l'événement, vous avez peut-être déjà remarqué que 6 races de Pokémon fourmillent dorénavant dans votre aventure :

À Paldea : Dedenne et Pohm.

: Dedenne et Pohm. À Septentria : Pachirisu et Morpeko.

: Pachirisu et Morpeko. Sous le Terra-Dôme de l'Institut Myrtille : Posipi et Négapi.

Alors gardez l'œil bien ouvert ! Ce genre d'événement de Pokemon Ecarlate & Violet est une occasion d'ajouter à votre collection des spécimens particulièrement rares, et vous allez comprendre pourquoi. De fait, qui dit apparition massive, dit grand nombre de créatures. Dès lors, vos chances de croiser des shinys sont décuplées. C'est donc le moment de faire le plein de Pokéball et de partir à la chasse dans Pokemon Ecarlate et Violet.

© Game Freak / The Pokémon Company et Nintendo.

Comment accueillir l'apparition massive événementiel dans Ecarlate et Violet ?

Parmi les événements de Pokemon Ecarlate et Violet, les apparitions massives sont les plus faciles d'accès. De fait, elles sont parfaitement gratuites, car vous n'avez pas besoin d'un abonnement au Nintendo Switch Online, contrairement aux raids. Dès lors, il suffit de connecter votre console à internet et télécharger les données associées comme suit :

Lancez votre partie de Pokemon Ecarlate ou Violet.

Depuis l'écran d'accueil, rendez-vous dans le menu « Poké Portail ».

». Continuez dans le menu « Cadeaux Mystère ».

». Sélectionnez « Recevoir les Actus Poké Portail ».

». Et voilà !