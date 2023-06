Pokémon Écarlate & Violet ont eu de gros soucis techniques dernièrement et tout ne s'était pas passé comme prévu. Un événement avait dû notamment être annulé au dernier moment et les 3 Pokémon stars étaient donc repartis se planquer. Mais désormais, c'est résolu et ils reviennent vous affronter. C'est le moment ou jamais d'en profiter !

Trois pokemon à collectionner particulièrement rares dans leur genre devraient normalement être disponibles il y a quelques semaines de ça dans Pokemon Ecarlate et Violet. Mais à cause d'un vilain bug, l'événement a été annulé à la dernière minute. Impossible donc pour les dresseurs d'en profiter pour capturer leurs petits monstres. Enfin petit… tout est relatif. Ici on parle tout de même d'un très gros starter autrement impossible à capturer dans la nature, et de deux gros pokemon paradoxe aux statistiques qui diffèrent de ceux rencontrés dans les jeux.

Trois gros pokemon reviennent pour un temps très limité !

Décidement, les bugs sont légion lors des radis qui sont pourtant réguliers. On se souvient notamment d'un problème avec Serpente-Eau et Vert-de-Fer lors d'un des derniers gros patch qui a obligé Gamefreak à refaire l'événement. Ici, c'est une fois encore la même chose avec ces nouveaux pokemon. C'est en effet Blindepine, Roue-de-Fer, Fort-Ivoire qui reviennent le temps d'un week-end dans des raids exclusifs.

Comme d'habitude, pensez à avoir une équipe bien préparée pour les affronter et tenter de les capturer. Blindepine, ultime évolution de Marisson, starter de type Plante de Pokemon X et Y, vous attendra dans un raid 7 étoiles. Ensuite, ce sont Fort-Ivoire et Roue-de-Fer qui se tiendront prêts à vous affronter dans des raids 5 étoiles. Tous seront disponibles à partir du 16 juin prochain et ce, jusqu'au 19 juin à 1h59 du matin (le 18 dans la nuit si vous préférez).

Le Blindepine du raid 7 étoiles Du 16 au 19 juin 2023 à 1h59

Les pokemon paradoxe des raids 5 étoiles Du 16 au 19 juin 2023 à 1h59



Les deux pokemon paradoxe à capturer - image via serebii

Une tonne de contenu à venir

Récemment, Pokemon Écarlate et Violet ont (enfin) eu le droit à leur compatibilité avec Pokémon HOME, le fameux logiciel qui permet de transférer ses petits monstres d'un jeu à l'autre. Une fonctionnalité extrêmement attendue dont l'intégration ne s'est pas passée totalement comme prévu. Plusieurs utilisateurs ont eu le droit à des plantages un peu gênants, comme des pokemon dont les capacité avaient disparu, ou d'autres dont la taille changeait lors du transfère... mais tout semble être plus ou moins rentré dans l'ordre désormais.

Les jeux quant à eux auront bientôt le droit à deux gros DLC. Un arc narratif totalement inédit qui seront donc divisé en deux extensions. La première sortira dès cet automne et sera suivi de près par la seconde en hiver. Ici, de nouvelles régions explorables sont attendues, on devrait même pouvoir voyager hors de Paldea, et plus de 200 créatures seront ajoutées. D'ancienne bouilles reviendront bien évidemment, mais des pokemon totalement inédits à la série sont également attendus. Ça promet.