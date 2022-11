Vous avez acheté Pokemon Ecarlate & Violet et vous souhaitez aller deux fois plus vite ? Voici une astuce complètement improbable qui vous le permet...

Pokemon Ecarlate & Violet sont enfin sortis. Alors que les retours s’accordent à dire que les jeux sont bons mais ternis par la technique, les joueurs ont fait l’expérience de toute une flopée de bugs. Souvent hilarants, parfois gênants, ils peuvent parfois s’avérer utiles. La technique de la téléportation via le lancer de Pokéball est désormais connue de tous, mais une nouvelle astuce a été découverte. Elle permet de se déplacer deux fois plus rapidement, mais il faut le vouloir.

Quand les glitchs deviennent utiles. S'il est évident que le plus gros défaut de Pokemon Ecarlate & Violet est la technique, certains bugs peuvent être pratiques. L’un d’eux permet en effet de courir deux fois plus vite via une astuce complètement improbable que personne n'aurait pu trouver. Plusieurs joueurs ont en effet constaté qu’il était possible de doubler la vitesse de déplacement de son personnage et de sa monture en utilisant deux joysticks gauche en même temps.

Pour utiliser cette technique, il suffit simplement de connecter deux manettes sur la même Nintendo Switch. A partir de là, votre version de Pokemon Ecarlate & Violet va automatiquement déconnecter la manette du Joueur 2. Cependant les Joy-Cons en question resteront appairés sans être affectés à un profil. A partir de là, vous pouvez ensuite utiliser les deux joysticks gauches pour faire déplacer votre personnage encore plus rapidement. Selon les retours, l’astuce pourrait parfois être capricieuse et dépendrait cependant d’un certain angle. Pas la peine d’essayer d’ajouter une troisième ou quatrième manette, cela n’aura aucun effet supplémentaire. Ça ne règlera pas les soucis de framerate (contrairement à cette astuce) ni les différents bugs, mais ça aura le mérite de vous faire traverser les zones deux fois plus vite pour peu que vous ayez deux mains gauches.