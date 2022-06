Le monde ouvert de Pokémon Écarlate et Violet se dévoile dans une nouvelle bande-annonce. Au programme : les Pokemon légendaires, les professeurs, de la coopération et des créatures inédites

Le nouveau trailer de Pokémon Écarlate et Violet est arrivé et il va faire des heureux. Réclamée par de nombreux fans pendant de longues années, la coopération fera enfin son arrivée ! Voici tout ce que l’on sait.

Un trailer de gameplay pour Pokémon Écarlate et Violet

Pokémon Écarlate et Violet se dévoile un peu plus avec une nouvelle bande-annonce. L’occasion de découvrir non pas un, mais deux nouveaux professeurs aussi stylés que des influenceurs de mode. Première particularité, pour la première fois il y aura un mentor réservé à chaque version. La Professeure Olim accompagnera les joueurs Pokemon Écarlate tandis que son acolyte Turum, suivra ceux de la version Violet.

Une chose ne change pas, les deux jeux auront leur propre Pokémon Légendaire : Koraidon (Pokemon Écarlate) et Miraidon (Pokemon Violet). Ils seront accompagnés de créatures inédites, dont Pohm, Gourmelet et Olivini qui se sont tous dévoilés dans ces nouveaux extraits.

Mais la grosse info du jour, c’est que Pokemon Écarlate et Violet seront les premiers jeux en monde ouvert qui proposeront une coopération à 4 joueurs pour explorer les différents lieux de la région et partir à l’aventure ensemble. Une fonctionnalité réclamée depuis longtemps qui devrait assurément faire plaisir aux fans. Attention, on ne sait pas exactement si la coop marchera en local entre plusieurs machines. Les activités emblématiques de la série seront toujours au rendez-vous, comme les échanges et les combats entre joueurs.

L’autre breaking news : Pokemon Écarlate et Violet seront disponibles le 18 novembre 2022. Un pack duo avec steelbook regroupant les deux versions sera également disponible. Les précommandes sont d’ores et déjà disponibles sur le Nintendo eShop. Chaque jeu est affiché à 59.99€, et on se doute qu'il faudra faire de la place sur votre stockage interne si vous souhaitez télécharger les deux opus.