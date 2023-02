Pokemon Ecarlate et Violet partagent un nouveau code cadeau mystère gratuit assez exceptionnel qui vous offre un Pokemon surpuissant.

En attendant l'énorme patch de février qui fait d'ores et déjà débat chez les joueurs, et après avoir offert plusieurs cadeaux mystères pour la Saint-Valentin, Nintendo fait de nouveau plaisir à ses fans de Pokemon Ecarlate et Violet en leur offrant cette fois-ci un Pokemon particulièrement puissant. Ce dernier est d'ailleurs inspiré de l’équipe de Jiseok Lee, le grand gagnant du championnat régional 2023 qui s'est récemment déroulé à San Diego.

Un pokemon surpuissant et stratégique offert

Pour fêter son nouveau week-end de compétition en Océanie cette fois, Pokemon Ecarlate et Violet mettent donc à disposition un Gigansel, l’un des nouveaux "petits" monstres de type Roche arrivés avec la 9G. Déjà très fort de base, ce Pokemon spécial possède également une Teracristallisation surpuissante de type Poison, le combo parfait. Ce Gigansel optimisé pour le combat stratégique sera également doté d’un moveset spécial, identique à celui utilisé par le champion Jiseok Lee. Le Pokemon sera également fourni avec un objet Restes entre les mains.

Statistiques du Gigansel Strat offert :

Talent : Sel Purificateur

Nature : Prudent

Objet : Restes

Niveau 50

Stats : 252 PV / 60 Déf / 196 Déf. Spé

Moveset / compétences : Salaison / Garde Large / Abri / Soin

Si vous voulez voir comme ce Gigansel exclusif a été utilisé en compétition, on vous pose la rediffusion de la grande finale de San Diego juste ici.

Un nouveau code cadeau mystère pour Ecarlate et Violet

Pour récupérer ce Pokemon exclusif dans Pokemon Ecarlate et Violet, rien de plus simple puisque la manœuvre est identique à celle que vous utilisez pour vos cadeaux mystères habituels. Il suffira donc de prendre le code ci-dessous et de suivre les instructions ci-dessous:

1STCHAMPSV - Gigansel Stratégique - code valide jusqu’au 20 février 2023

Comment utiliser les codes cadeaux mystères dans Pokemon Ecarlate & Violet ?