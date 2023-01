Pokemon Écarlate et Pokemon Violet vont bientôt avoir le droit à une nouvelle mise à jour qui promet d’ores et déjà de belles choses.

Si Pokemon Eclarte & Violet sont de véritables cartons, le duo de la 9G a tout de même refroidi énormément de joueurs et en a fait rager (ou rire) beaucoup plus. Malgré ses grosses qualités, cette dernière génération de Pokemon sur Nintendo Switch a également d’énormes problèmes techniques, que ce soit les bugs ou les graphismes, clairement en dessous des capacités de la console. Mais Nintendo en a visiblement conscience et compte bien essayer de régler le problème.

Pokemon se mettra bientôt à jour !

Dans un récent communiqué, la firme a en effet déclaré que Pokémon Écarlate et Violet allaient recevoir une importante mise à jour visant à « corriger plusieurs bugs » tout en apportant de « nombreuses nouvelles fonctionnalités ». Ce patch 1.2 est pour le moment attendu pour la fin du mois de février, mais n’a pas encore de date de sortie précise.

De même, Nintendo est resté très évasif concernant les nouvelles fonctionnalités à venir et a préféré garder le secret, il faudra donc se contenter de l'annonce pour le moment. L’entreprise a toutefois assuré qu’elle donnerait de plus amples informations un peu plus tard, certainement en même temps que les notes de patch qui devraient arrivés d'ici quelques semaines tout au plus.

Cette mise à jour fera suite au gros patch 1.1 déjà déployé en décembre. Ce dernier corrigeait d’ores et déjà beaucoup de choses et avait également lancer la première saison du mode multijoueur compétitif avec classement. Le jeu reçoit également de petites mises à jour régulières pour ajouter de nouveaux raids et événements. De plus, de nombreuses rumeurs suggèrent qu'un DLC arriverait prochainement.

Notez au passage, le logiciel Pokemon HOME recevra lui aussi une nouvelle mise à jour pour améliorer son expérience utilisateur, mais sa compatibilité avec les derniers jeux de la licence n'arrivera que plus tard au printemps.