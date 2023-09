Les détenteurs de Pokemon Ecarlate et Violet ont sorti le champagne : nous sommes le 13 septembre, date de la sortie du premier DLC « Le Masque Turquoise » de l'extension Le Trésor enfoui de la Zone Zéro. L'heure est donc venue de s'aventurer sur les terres de Septentria, mais avant cela, il va falloir télécharger la mise à jour 2.0.1. Et celle-ci contient son lot de bonnes nouvelles.

Notes de patch 2.0.1 pour Pokemon Ecarlate et Violet

Ce nouveau patch se montre déjà plus conséquent que celui de mai ou juin. Pour rappel, ces derniers concernaient uniquement les tournois. Tout d'abord, celles et ceux qui n'ont pas acheté le DLC n'ont pas été délaissés. Certes, ils n'auront pas accès aux nouveaux Pokemon de l'extension. Néanmoins, ils pourront quand même obtenir des monstres supplémentaires via les modes de communication locaux ou en ligne. Outre ce joli cadeau, il est maintenant possible de régler la caméra comme bon vous semble, ou de verrouiller la mini-carte qui apparaît lorsque vous êtes sur le terrain. D'une manière générale, l'expérience de jeu a été rendue plus agréable et ergonomique. Voici le reste de la liste :

Ajout d'une fonctionnalité qui permet de signaler à un Pokemon vous accompagnant sur le terrain de s'arrêter et d'attendre là où il se trouve. Pour donner ce signal, appuyez sur le stick gauche.

Vous allez pouvoir prendre des photos en appuyant sur la touche A dans l'application Appareil photo.

Il est maintenant possible d'écouter de la musique en appuyant sur la touche ZL ou ZR lorsque l'application appareil photo est ouverte. Vous allez sûrement constater que les Pokemon qui vous accompagnent sur le terrain et que les gens autour de vous réagissent à la musique.

Lorsqu'ils utilisent le Club Union, les dresseurs peuvent désormais partager les photos qu'ils ont prises avec l'application Appareil photo pendant cette session de Club Union avec les amis avec lesquels ils jouent.

Nous avons ajouté une fonctionnalité aux Machines à CT qui permet de filtrer les capacités que vos Pokemon peuvent apprendre.

Bien évidemment, qui dit mise à jour dit correctifs et petits ajustements apportés çà et là. Cette fois, ils ne sont pas nombreux et nous vous laissons les découvrir ci-dessous.

Un texte descriptif incorrect pour les capacités Vagues à Lames, Griffes Funestes et Hache de Pierre a été corrigé. Les descriptions de ces capacités incluaient auparavant les mots « visant à infliger un coup critique », mais ces capacités n'augmentent pas le taux de coups critiques dans Pokemon Ecarlate et Pokemon Violet. Cette formulation a été supprimée de ces descriptions.

Nous avons corrigé un bug où l'Insigne Ramassage n'est pas appliqué à un Pokemon même si les conditions sont remplies.

Les Pokemon sauvages qui possèdent l'Insigne Dominant réaparaisse désormais sur le terrain après un certain temps s'ils sont vaincus.

Nous avons apporté des ajustements à la façon dont les icônes de Pokemon sont affichées dans les boîtes.

La suite va devoir attendre

Les joueurs vont donc enfin pouvoir braver les dangers de ce Volume 1, comme le nouveau Pokemon Poltchageist. Il faudra ensuite attendre le Volume 2, « Le Disque Indigo », avant de repartir à Septentria. Il sortira l'hiver prochain et son contenu s'annonce massif. Au total, on visitera 4 zones artificielles : l'ardente Zone Savane, la luxuriante Zone Côtière, la rude Zone Canyon et la glaciale Zone Polaire. Ces lieux seront habités par une palanquée de Pokemon inédits. Idéal pour les dresseurs et dresseuses qui souhaitent mettre à jour leur Pokédex bien rempli.