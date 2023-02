C’est une pluie de bonnes nouvelles qui vient de tomber sur Pokemon Ecarlate et Violet. Les deux fiers représentant de la 9G sont passés lors du dernier Pokemon Direct pour nous annoncer de très grosses surprises. Tout un tas de nouveautés sont attendues dans le courant de l’année, dont deux extensions. La prochaine grosse mise à jour a également été mentionnée.

Non pas un, mais deux gros DLC pour Pokemon Ecarlate et Violet

L'arrivée d'un DLC n'était que des rumeurs, mais c’est finalement une réalité. Pokemon Ecarlate et Violet auront bel et bien le droit à du contenu additionnel. Cette nouvelle aventure, intitulée « Le trésor enfoui de la Zone Zéro » sera divisée en deux parties. Le DLC 1 : Le masque Turquoise, nous enverra découvrir une nouvelle zone hors de Paldea, tandis que le DLC 2 : Le disque Indigo, nous proposera une expérience complètement nouvelle.

Chacune de ces deux parties offrira pas moins de 230 petits monstres inédits encore jamais vu en Paldea, dont deux nouveaux légendaires Ogerpon (en vert) et Terapagos (en bleu). L’occasion d’agrandir votre collection.

DLC 1 : Le Masque Turquoise - sortie automne 2023

Dans ce premier DLC, nous pourrons découvrir une toute nouvelle zone de jeu, la région de Septentria. On pourra y découvrir de tout nouveaux environnements comme des plaines sauvages, des rizières, des vergers, et même des montagnes. Un grand village sera d'ailleurs niché aux pieds des reliefs où il sera possible de trouver de nombreux marchands. L'occasion de mettre la main sur des objets uniques. En prime, Pokemon Ecarlate et Violet profiteront de ce premier DLC pour ajouter 3 Pokémon légendaires exclusifs, en plus d'Ogerpon. Il s'agit de Félicanis, Fortusimia et Favianos (visible en arrière-plan sur l'image ci-dessous). On ne sait pas grand-chose d'eux si ce n'est qu'ils seront très importants pour les locaux de Septentria et qu'ils auront certainement un rôle dans notre aventure.

DLC 2 : Le Disque Indigo - sortie hiver 2023

Ensuite, viendra un second DLC qui nous enverra cette fois à la rencontre d'une nouvelle école lors d'un échange scolaire. On pourra ainsi visiter l'institut Myrtille bien que l'on ne sache pas où se trouve cette dernière. Ici, Nintendo ne nous a pas donné énormément d'informations si ce n'est que la trame rejoindra celle entamée avec le premier DLC, que de nouveau Pokémon seront également de la partie notamment le légendaire Terapagos

Un Pokemon exclusif offert pour les acheteurs

Pour fêter l'arrivée de ses DLC, Pokemon Ecarlate et Violet comptent récompenser les joueurs qui passeront à la caisse. Il sera en effet possible de mettre la main sur un Pokemon exclusif doté de capacités spéciales uniques et stratégiques. C'est donc un Zoroark d'Hisui qui vous sera donné si vous achetez l'extension « Le trésor enfoui de la Zone Zéro » avant le 31 octobre 2023.

Zoroark Hisui exclusif Type Téra : Ténèbres Compétences Etrennes Machination Coeur de Rancoeur Téra-Explosion



De grosses mises à jours à venir

En plus des deux DLC annoncés, Pokemon Ecarlate et Violet auront le droit à plusieurs mises à jour et de nouvelles fonctionnalités. On a par exemple enfin eu la confirmation que le duo sera enfin compatible avec Pokemon HOME dans les semaines à venir. De même, Ecarlate et Violet s'ouvriront à Pokemon GO. vous pourrez alors y transférer vos Pokemon, notamment la forme exclusive de Mordudor ou les différentes colories de Prismillon.

En supplément, deux nouvelles créatures Paradoxe légendaires on été annoncées et arrivent dans des raids spéciaux de ce lundi 27 février au dimanche 12 mars 2023. Il s'agit de versions alternatives de Suicune et Viridium, qui seront ici renommées pour l'occasion.

Serpente-Eau Type : Dragon / Eau Type Téra : Eau