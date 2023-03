Alors que les dresseurs du monde entier attendent impatiemment l’arrivée des deux gros DLC pour explorer de nouvelles régions inédites et mettre la main sur près de 200 nouveaux petits monstres, Pokemon Écarlate et Violet continuent d’ajouter de nouveaux événements. C’est même devenu une norme. Régulièrement, les jeux mettent à l’honneur plusieurs Pokemon dans leurs raids Téracristal, ce qui représente le end game. Alors que le gros Raid 7 étoiles du moment vient d’achever son tout premier week-end événement, Game Freak vient de nous annoncer l'arrivée imminente de nouveaux Pokemon rares.

De nouveaux raids événements et des Pokemon rares pour une durée limitée

En plus de l’Archéduc spécial qui reviendra du 24 au 26 mars 2023 dans son raid 7 étoiles exclusifs, de nouvelles créatures débarqueront dans d’autres raids spéciaux. Il s’agit d’une horde de Leuphorie, évolution ultime de Ptiravi et Leveinard, qui apparaîtra dans des raids Téracristal 5 étoiles spéciaux. Ces derniers seront en effet relativement rares, mais apparaîtront plusieurs fois et vous permettront de mettre la main sur des Leuphorie ayant des Téra-Types spéciaux. À vous de les chasser autant que vous le souhaitez pour agrandir votre collection de petits monstres, ou vous dégoter un Leuphorie de rêve. Ce nouvel événement sera disponible du 24 au 26 mars prochain. Ces raids profiteront également d’un gain plus important en Bonbons XP et Téra-Eclats. Idéal si vous souhaitez farmer donc. Comme d'habitude, bien que la difficulté soit moins élevée qu'un raid 7 étoiles, veillez à bien être préparé avant d'entrer dans l'arène. En règle générale, les Pokemon qui se trouvent dans ce genre de raids ne se laissent pas faire si facilement.

Leuphorie spécial - via Serebii

Un code cadeau mystère encore valide

En parallèle de ces événements, vous pouvez encore profiter d’un code cadeau mystère gratuit valable jusqu’à la fin du mois. Pas d’objets de folie ni de Pokemon offert, mais un lot de Carbone qui vous permettra de booster davantage la vitesse d’une de vos Pokemon.

M0RESPEED - 10 capsules Carbone - code valide jusqu'au 31 mars 2023

Comment utiliser les codes cadeaux mystères dans Pokemon Ecarlate & Violet ?

Lancez le jeu

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez le code et vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Pokemon Ecarlate & Violet est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.

Pour rappel, Pokemon Ecarlate et Violet sont actuellement disponibles en exclusivité sur Nintendo Switch. Deux gros DLC sont attendus pour la fin de l'année à partir de cet automne et de gros patchs devraient arriver entre temps.