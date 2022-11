Déçus du rendu de Pokémon Ecarlate & Violet ? Grâce à un internaute, le dernier jeu de Game Freak apparaît sous son meilleur jour avec une version nettement plus aboutie.

Si Pokémon Écarlate et Violet est apprécié sur bien des points, ce n'est pas sur sa technique qui est tout bonnement catastrophique. Un joueur a décidé d'améliorer son expérience de jeu.

Une version fluide de Pokemon Ecarlate et Violet

Au grand désespoir de certains joueurs, Pokémon Écarlate et Violet est très en dessous d'autres jeux Nintendo Switch. Autant sur les graphismes que la technique. Au-delà de sa montagne de bugs parfois assez drôles, le titre de Game Freak est loin d'être un modèle de fluidité et souffre même de sérieux problèmes de framerate. Des soucis qui seraient dû à une fuite de mémoire. Bien que peu pratique, une solution est néanmoins possible : redémarrer le jeu dès que ça rame trop.

Un moddeur, Theboy181, s'est lui retroussé les manches pour supprimer ces 30fps instables. Dans sa version maison, qui n'est pas encore accessible pour tous, Pokemon Ecarlate et Violet tourne comme une horloge à 60fps... sur PC. Une version Nintendo Switch émulée en somme.

Malgré des ventes astronomiques, certains ont renoncé à jouer à Pokémon Écarlate dans de telles conditions. Déçus, ces personnes ont réussi à se faire rembourser par Big N en contactant simplement le service client. Attention cependant si vous essayez, car si vous avez déjà bénéficié d'un tel geste auparavant, le constructeur pourrait vous refuser le remboursement de votre copie numérique du jeu.