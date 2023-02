Alors que les rumeurs autour d’un gros DLC n’en finissent plus d’enfler, Pokemon Ecarlate et Violet risquent de bientôt donner de leurs nouvelles, voici quand l’annonce pourrait avoir lieu.

Les rumeurs autour d’un gros DLC de Pokemon Ecarlate et Violet se font persistantes. Nouvelles créatures, fonctionnalités, les infos insiders et les découvertes en tout genre vont de bon train. The Pokémon Company pourrait bientôt mettre fin à leur supplice. Une nouveau showcase vient d’être annoncé et l'extension pourrait bien y être révélée pour marquer le coup. Voici ce à quoi on peut s’attendre pour cet événement.

Un nouveau Pokemon Presents, enfin l'annonce d'un DLC ?

On s’y attendait, c'est désormais confirmé. A l’occasion du fameux Pokémon Day qui se tiendra le 27 février 2023, un nouveau Pokemon Presents sera diffusé à 15h, heure française. D’une durée de 20 minutes, l’événement mettra en avant l’avenir de la franchise sur le plan vidéoludique. Les yeux se tournent bien évidemment vers les deux jeux en date qui pourraient bien avoir le droit à un gros DLC comme des rumeurs le laissaient suggérer. Aux dernières nouvelles, l’extension en question pourrait signer le retour de la Méga-Évolution. Une mécanique appréciée des fans permettant de faire entrer sa créature à un nouveau stade d’évolution si le joueur active un objet spécial. L’arrivée d’un Wailord Paradoxe dans Pokemon Ecarlate et Violet semble également avoir été teasé par l’entreprise lors d’une dernière bande-annonce.

Les autres jeux de la franchise seront également mis en avant. On s’attend bien évidemment à une compatibilité de Pokemon Ecarlate et Violet avec Pokémon Home, des mises à jour pour les titres mobiles restants et pourquoi pas le retour d’un ou plusieurs spin-off ? En fouillant dans les entrailles du site dédié à la journée commémorative de l’événement, plusieurs utilisateurs ont en effet remarqué que Spike Chunsoft pourrait annoncer un nouveau jeu. La piste d’un nouveau Pokemon Donjon Mystère semble évidemment la plus probable, mais l’hypothèse d’une saga inédite n’est pas à écarter. Au rayon du Nintendo Switch Online, le shadow-drop des jeux Nintendo 64 Pokémon Stadium 1 et 2, déjà annoncés l’année dernière, est pressenti. Soyons fous, pourquoi ne pas espérer aussi l’arrivée des titres Game Boy et GBA maintenant que le catalogue a été ajouté à l’abonnement. Rendez-vous le lundi 27 février 2023 à 15h pour le découvrir.